Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Norvegia Danimarca tv streaming , gara della prima giornata della UEFA Nations League 2026/27

Dove vedere Norvegia Danimarca tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Norvegia-Danimarca, match valido per la prima giornata della UEFA Nations League 2026/27, si terrà all’Ullevaal Stadion di Oslo, il 24 settembre 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.

La sfida sarà visibile solamente per gli abbonati Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e per quelli di NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Infatti, a trasmettere questa edizione della Nations League sarà la pay tv di Comcast, con il relativo servizio streaming Sky Go e la piattaforma satellite NOW. In particolare Norvegia-Danimarca sarà possibile seguirla su Sky Sport Arena con la telecronaca di Dario Massara.