Rivoluzione inglese: dopo 41 anni può tornare la birra sugli spalti durante le partite

Il divieto era stato precedentemente introdotto nel 1985 a seguito di episodi di violenza negli stadi e attualmente non consente di consumare alcolici nelle aree degli stadi dalle quali si vede direttamente il terreno di gioco durante il periodo della partita. La regola vale per tutte le categorie professionistiche del calcio inglese, oltre ad alcune competizioni internazionali e alla FA Cup. La situazione è diversa per altri sport come rugby e cricket, dove non è in vigore nessuna regola riguardante il consumo di alcolici.

Dopo 41 anni in Inghilterra potrebbe cambiare una delle regole più particolari legate alle partite di calcio. Il premier britannico Andy Burnham ha aperto la possibilità di rivedere il divieto di consumare alcolici durante le sfide . Prima dell’abolizione della legge sarebbe però necessaria una fase di sperimentazione.

«C’è un caso per rimuovere questa discriminazione, magari su base sperimentale», ha dichiarato Burnham a New York, dove si trova per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il premier, tifoso dell’Everton, ha sottolineato come il calcio inglese sia cambiato profondamente rispetto alla stagione 1984/85, caratterizzata da episodi di volenza legati al fenomeno degli hooligans.

L’ipotesi ha subito ottenuto il supporto della Football Supporters’ Association. Il direttore Tom Greatrex ha definito la normativa “superata”, evidenziando la differenza con altri eventi sportivi e con i concerti, dove il consumo di alcol è consentito. Per il momento però nessun divieto è stato abolito. Il primo ministro Burnham ha parlato solo di una possibile sperimentazione anche considerando la possibile opposizione della polizia, che dovrà valutare le possibili conseguenze dell’abolizione della legge sull’ordine pubblico.