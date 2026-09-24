Maxi colpo dell'Udinese: Alaba è un nuovo difensore bianconero

L’operazione è stata conclusa a parametro zero, dal momento che il contratto del difensore con i Blancos era scaduto lo scorso 30 giugno. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Alaba dovrebbe percepire uno stipendio nell’ordine dei 2 milioni di euro a stagione , dopo avere accettato una riduzione molto significativa rispetto alle cifre guadagnate a Madrid. Una somma che dovrebbe comunque portarlo ai vertici della scala salariale dell’Udinese e, secondo le stime sull’accordo, potrebbe farne il giocatore più pagato della rosa bianconera . Il dato economico non è stato comunicato ufficialmente dal club.

Un colpo di assoluto prestigio internazionale per l’ Udinese , che ha ufficializzato l’ingaggio di David Alaba . Il difensore austriaco, rimasto svincolato al termine dell’esperienza con il Real Madrid , ha firmato un contratto che lo legherà al club friulano fino al 30 giugno 2027 .

Alaba all’Udinese, un palmarès da fuoriclasse

Cresciuto nel settore giovanile dell’Austria Vienna, Alaba si trasferì appena sedicenne al Bayern Monaco, con il quale avrebbe poi costruito una parte fondamentale della propria carriera. Tra il 2010 e il 2021 ha collezionato 431 presenze e 33 reti con i bavaresi, conquistando tra gli altri trofei due Champions League, dieci Bundesliga, sei Coppe di Germania, due Mondiali per club e due Supercoppe europee.

Nel 2021 il trasferimento al Real Madrid, sempre a parametro zero, aprì una seconda fase altrettanto vincente della sua carriera. Con la maglia dei Blancos Alaba ha aggiunto alla propria bacheca altre due Champions League, oltre a due campionati spagnoli, una Copa del Rey, due Supercoppe di Spagna e altri successi internazionali.

Il difensore è inoltre da oltre un decennio uno dei punti di riferimento dell’Austria, della quale è stato capitano e con cui ha superato quota cento presenze. La sua duttilità gli permette di essere utilizzato sia come centrale sia sul lato sinistro della difesa, oltre ad avere ricoperto in passato anche ruoli a centrocampo.

«L’ingaggio di David Alaba è motivo di enorme soddisfazione per tutto il club», ha commentato il direttore generale Franco Collavino, definendo il nuovo acquisto «un campione affermato, un leader e un professionista esemplare». Secondo il dirigente, l’operazione rappresenta anche un segnale della volontà dell’Udinese di «crescere, competere ad alti livelli e costruire una squadra sempre più ambiziosa».