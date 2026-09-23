ManUTD: nel 2026 ricavi record anche senza coppe, ma settimo bilancio in rosso di fila

A pesare sul risultato finale sono stati però soprattutto gli oneri finanziari netti, saliti da 21,2 a 69,6 milioni di sterline. L’aumento è legato anche a una perdita valutaria non realizzata di circa 10 milioni sui finanziamenti in dollari non coperti, a fronte di un guadagno valutario di 22,9 milioni contabilizzato nell’esercizio precedente. Il risultato ante-imposte è stato così negativo per 47 milioni di sterline, rispetto ai -39,7 milioni dell’anno precedente. Dopo un beneficio fiscale di circa 4 milioni, il risultato netto si è attestato a -43 milioni di sterline, contro i -33 milioni del 2024/25.
Il patrimonio netto al 30 giugno 2026 è sceso a 150,4 milioni di sterline, rispetto ai 193,7 milioni dell’anno precedente. I finanziamenti non correnti sono saliti a 577,6 milioni di sterline, dai 471,9 milioni di giugno 2025, mentre i finanziamenti correnti sono diminuiti da 165,1 a 111,4 milioni. La liquidità disponibile è scesa da 86,1 a 67,2 milioni di sterline.
Nel corso dell’esercizio il Manchester United ha inoltre sostenuto 63,5 milioni di sterline per acquistare terreni collegati al progetto del nuovo stadio da 100mila posti, mentre Berrada ha confermato che l’acquisizione dell’area rappresenta una tappa importante nello sviluppo del progetto. Per il 2026/27, con il ritorno in Champions League, il club prevede ricavi compresi tra 740 e 760 milioni di sterline e un EBITDA adjusted tra 205 e 225 milioni.