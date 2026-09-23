ManUTD: nel 2026 ricavi record anche senza coppe, ma settimo bilancio in rosso di fila

Nonostante i ricavi in crescita, dal 2019 a oggi le perdite accumulate dal club superano complessivamente mezzo miliardo di euro.

Di
Marco Sacchi
Finanza
Onefootball
Manchester United bilancio 2026
(Foto: Dan Mullan/Getty Images)

Il Manchester United ha chiuso il settimo bilancio consecutivo in rosso, nonostante abbia registrato ricavi record anche senza partecipare alle coppe europee. Il dato emerge dai documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza sull’esercizio chiuso al 30 giugno 2026, terminato con una perdita netta pari a 43 milioni di sterline (50 milioni di euro al cambio attuale), in aumento rispetto al rosso di 33 milioni del 2024/25. Dal 2019, le perdite accumulate dal club superano complessivamente i 430 milioni di sterline.

«Siamo soddisfatti di aver registrato ricavi e EBITDA adjusted record, a dimostrazione della solidità sottostante del nostro business, in particolare in una stagione senza calcio europeo», ha dichiarato il CEO del Manchester United Omar Berrada. «Questo dimostra l’impatto diretto del lavoro che abbiamo svolto negli ultimi due anni e conferma la popolarità duratura e la forza commerciale del Manchester United. Anche se questi risultati confermano che siamo sulla traiettoria giusta, continueremo ad adottare un approccio disciplinato per garantire che le nostre finanze rimangano sostenibili».

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Manchester United bilancio 2026, i ricavi dei Red Devils

Il Manchester United ha registrato nella stagione 2025/26 ricavi record per 677,6 milioni di sterline (788 milioni di euro), in crescita dell’1,7% rispetto ai 666,5 milioni del precedente esercizio. Considerando anche i 46,9 milioni di plusvalenze da cessioni, i proventi complessivi salgono a circa 724,5 milioni di sterline (843 milioni di euro), rispetto ai 715,2 milioni del 2024/25.

I ricavi commerciali sono stati pari a 317,3 milioni di sterline, in calo di 16 milioni (-4,8%) rispetto ai 333,3 milioni dell’anno precedente. In particolare, i ricavi da sponsorizzazioni sono scesi a 160,5 milioni (-14,8%), soprattutto per la conclusione, prima dell’inizio della stagione 2025/26, dell’accordo relativo al training kit con Tezos. I ricavi da Retail, Merchandising, Apparel & Product Licensing sono invece saliti a 156,8 milioni, con una crescita dell’8,2%, sostenuta anche dal primo esercizio completo del nuovo modello di e-commerce in partnership con SCAYLE.

In crescita i ricavi da diritti televisivi, pari a 206,8 milioni di sterline, con un aumento di 33,9 milioni (+19,6%). A incidere è stato soprattutto il terzo posto in Premier League, rispetto al 15° posto della stagione precedente, che ha più che compensato sul fronte domestico l’assenza dalle competizioni UEFA, mentre nel 2024/25 lo United aveva raggiunto la finale di Europa League.

I ricavi da Matchday sono invece scesi a 153,5 milioni di sterline, in calo del 4,2%. La prima squadra maschile ha infatti disputato dieci partite casalinghe in meno rispetto all’esercizio precedente, effetto parzialmente compensato dalla forte domanda per biglietti e hospitality.

Di seguito, i ricavi del Manchester United nel 2025/26 nel dettaglio:

  • Ricavi commerciali: 317,3 milioni di sterline;
  • Ricavi da diritti tv: 206,8 milioni di sterline;
  • Ricavi da matchday: 153,5 milioni di sterline;
  • Plusvalenze da cessioni: 46,9 milioni di sterline;
  • TOTALE: 724,5 milioni di sterline.

Manchester United bilancio 2026, i costi

Sul fronte dei costi, il Manchester United ha proseguito il percorso di contenimento delle spese. I costi operativi complessivi sono scesi a 701,9 milioni di sterline, con una riduzione di 31,8 milioni (-4,3%) rispetto ai 733,6 milioni del 2024/25.

In particolare, il costo del personale è sceso a 302 milioni di sterline, 11,3 milioni in meno (-3,6%) rispetto all’esercizio precedente. Il club ha ricondotto la diminuzione sia ai cambiamenti nella composizione della prima squadra sia ai risparmi derivanti dai programmi di riduzione dell’organico realizzati negli ultimi due esercizi. Gli altri costi operativi sono diminuiti del 6,6%, passando da 170,4 a 159,2 milioni di sterline.

Sono invece cresciuti i costi legati agli investimenti sulla rosa. Gli ammortamenti hanno raggiunto 211,8 milioni di sterline, in aumento di 15,4 milioni (+7,8%), per effetto dei continui investimenti nella prima squadra. Grazie alla riduzione dei costi e alle plusvalenze, il risultato operativo è tornato positivo per 22,6 milioni di sterline, rispetto alla perdita operativa di 18,4 milioni registrata nel 2024/25.

A pesare sul risultato finale sono stati però soprattutto gli oneri finanziari netti, saliti da 21,2 a 69,6 milioni di sterline. L’aumento è legato anche a una perdita valutaria non realizzata di circa 10 milioni sui finanziamenti in dollari non coperti, a fronte di un guadagno valutario di 22,9 milioni contabilizzato nell’esercizio precedente. Il risultato ante-imposte è stato così negativo per 47 milioni di sterline, rispetto ai -39,7 milioni dell’anno precedente. Dopo un beneficio fiscale di circa 4 milioni, il risultato netto si è attestato a -43 milioni di sterline, contro i -33 milioni del 2024/25.

Il patrimonio netto al 30 giugno 2026 è sceso a 150,4 milioni di sterline, rispetto ai 193,7 milioni dell’anno precedente. I finanziamenti non correnti sono saliti a 577,6 milioni di sterline, dai 471,9 milioni di giugno 2025, mentre i finanziamenti correnti sono diminuiti da 165,1 a 111,4 milioni. La liquidità disponibile è scesa da 86,1 a 67,2 milioni di sterline.

Nel corso dell’esercizio il Manchester United ha inoltre sostenuto 63,5 milioni di sterline per acquistare terreni collegati al progetto del nuovo stadio da 100mila posti, mentre Berrada ha confermato che l’acquisizione dell’area rappresenta una tappa importante nello sviluppo del progetto. Per il 2026/27, con il ritorno in Champions League, il club prevede ricavi compresi tra 740 e 760 milioni di sterline e un EBITDA adjusted tra 205 e 225 milioni.

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