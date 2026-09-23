ManUTD: nel 2026 ricavi record anche senza coppe, ma settimo bilancio in rosso di fila

Manchester United bilancio 2026, i ricavi dei Red Devils

Il Manchester United ha registrato nella stagione 2025/26 ricavi record per 677,6 milioni di sterline (788 milioni di euro), in crescita dell’1,7% rispetto ai 666,5 milioni del precedente esercizio. Considerando anche i 46,9 milioni di plusvalenze da cessioni, i proventi complessivi salgono a circa 724,5 milioni di sterline (843 milioni di euro), rispetto ai 715,2 milioni del 2024/25.

I ricavi commerciali sono stati pari a 317,3 milioni di sterline, in calo di 16 milioni (-4,8%) rispetto ai 333,3 milioni dell’anno precedente. In particolare, i ricavi da sponsorizzazioni sono scesi a 160,5 milioni (-14,8%), soprattutto per la conclusione, prima dell’inizio della stagione 2025/26, dell’accordo relativo al training kit con Tezos. I ricavi da Retail, Merchandising, Apparel & Product Licensing sono invece saliti a 156,8 milioni, con una crescita dell’8,2%, sostenuta anche dal primo esercizio completo del nuovo modello di e-commerce in partnership con SCAYLE.

In crescita i ricavi da diritti televisivi, pari a 206,8 milioni di sterline, con un aumento di 33,9 milioni (+19,6%). A incidere è stato soprattutto il terzo posto in Premier League, rispetto al 15° posto della stagione precedente, che ha più che compensato sul fronte domestico l’assenza dalle competizioni UEFA, mentre nel 2024/25 lo United aveva raggiunto la finale di Europa League.

I ricavi da Matchday sono invece scesi a 153,5 milioni di sterline, in calo del 4,2%. La prima squadra maschile ha infatti disputato dieci partite casalinghe in meno rispetto all’esercizio precedente, effetto parzialmente compensato dalla forte domanda per biglietti e hospitality.

Di seguito, i ricavi del Manchester United nel 2025/26 nel dettaglio:

Ricavi commerciali: 317,3 milioni di sterline ;

; Ricavi da diritti tv: 206,8 milioni di sterline ;

; Ricavi da matchday: 153,5 milioni di sterline ;

; Plusvalenze da cessioni: 46,9 milioni di sterline ;

; TOTALE: 724,5 milioni di sterline.

Manchester United bilancio 2026, i costi

Sul fronte dei costi, il Manchester United ha proseguito il percorso di contenimento delle spese. I costi operativi complessivi sono scesi a 701,9 milioni di sterline, con una riduzione di 31,8 milioni (-4,3%) rispetto ai 733,6 milioni del 2024/25.

In particolare, il costo del personale è sceso a 302 milioni di sterline, 11,3 milioni in meno (-3,6%) rispetto all’esercizio precedente. Il club ha ricondotto la diminuzione sia ai cambiamenti nella composizione della prima squadra sia ai risparmi derivanti dai programmi di riduzione dell’organico realizzati negli ultimi due esercizi. Gli altri costi operativi sono diminuiti del 6,6%, passando da 170,4 a 159,2 milioni di sterline.

Sono invece cresciuti i costi legati agli investimenti sulla rosa. Gli ammortamenti hanno raggiunto 211,8 milioni di sterline, in aumento di 15,4 milioni (+7,8%), per effetto dei continui investimenti nella prima squadra. Grazie alla riduzione dei costi e alle plusvalenze, il risultato operativo è tornato positivo per 22,6 milioni di sterline, rispetto alla perdita operativa di 18,4 milioni registrata nel 2024/25.