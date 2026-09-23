Amorim al Milan fa risparmiare lo United: costi dimezzati per l'esonero

L’ingaggio di Ruben Amorim da parte del Milan come nuovo allenatore della prima squadra rossonera ha permesso al Manchester United di risparmiare più di 7 milioni di sterline (oltre 8 milioni di euro, al cambio attuale). Le cifre sono state ufficializzate dal bilancio 2025/26 pubblicato quest’oggi dal club inglese e consultato da Calcio e Finanza.

Amorim, arrivato sulla panchina dello United nel novembre 2024, è stato esonerato dai Red Devils a inizio 2026 nonostante un contratto in vigore fino al 30 giugno 2027. In virtù di questo esonero, e come previsto dall’accordo fra le parti, lo United aveva accantonato 15,9 milioni di sterline – pari a circa 18,1 milioni di euro – cifra che rappresentava «l’importo massimo potenziale dei futuri pagamenti di liquidazione e sarà registrato nel conto economico durante la seconda metà dell’esercizio finanziario che si concluderà il 30 giugno 2026».