Amorim al Milan fa risparmiare lo United: costi dimezzati per l'esonero

L’ingaggio di Ruben Amorim da parte del Milan come nuovo allenatore della prima squadra rossonera ha permesso al Manchester United di risparmiare più di 7 milioni di sterline (oltre 8 milioni di euro, al cambio attuale). Le cifre sono state ufficializzate dal bilancio 2025/26 pubblicato quest’oggi dal club inglese e consultato da Calcio e Finanza.
Amorim, arrivato sulla panchina dello United nel novembre 2024, è stato esonerato dai Red Devils a inizio 2026 nonostante un contratto in vigore fino al 30 giugno 2027. In virtù di questo esonero, e come previsto dall’accordo fra le parti, lo United aveva accantonato 15,9 milioni di sterline – pari a circa 18,1 milioni di euro – cifra che rappresentava «l’importo massimo potenziale dei futuri pagamenti di liquidazione e sarà registrato nel conto economico durante la seconda metà dell’esercizio finanziario che si concluderà il 30 giugno 2026».
E, come detto, proprio dal rendiconto appena pubblicato relativo alla stagione 2025/26, si evince come lo United abbia dovuto riconoscere, in virtù dell’accordo fra il portoghese e il Milan, ad Amorim solo parte di quei 18 milioni accantonati. La cifra finale, infatti, rientra nella voce delle componenti straordinarie da 8,2 milioni di sterline, equivalenti a 9,5 milioni di euro, per un risparmio che quindi è stato di quasi la metà rispetto a quanto previsto nei conti del primo semestre.
Le cifre coprivano inizialmente l’accordo siglato tra Amorim e il Manchester United fino al 30 giugno 2027. Tuttavia, l’interruzione anticipata e l’approdo sulla panchina del Milan (con contratto triennale) hanno consentito ai Red Devils di mettere a referto un risparmio importante sui conti al 30 giugno 2026.