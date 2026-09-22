L’Udinese e Macron presentano il Third Kit 2026/27 del club bianconero. La terza maglia è firmata dallo stilista Giuseppe Buccinnà, fondatore dell’omonimo brand, che su questo progetto ha lavorato fianco a fianco con il Centro Stile Macron alla realizzazione di un kit capace di mettere in relazione storia e contemporaneità, cultura e sport, territorio e appartenenza, celebrando al meglio il 130° anniversario dalla fondazione dell’Udinese.
La collaborazione con Buccinnà propone un nuovo modo di raccontare l’identità bianconera attraverso il linguaggio dello stile e del design, una contaminazione tra mondi che nella partnership tra Macron e Udinese non si esaurisce nella realizzazione di un kit speciale, ma rappresenta un approccio condiviso e ormai consolidato.
Un’attitudine che trova espressione in tutte le collezioni create dal brand di sportswear bolognese per l’Udinese, nella quale performance, ricerca stilistica e cultura del design convivono all’interno dello stesso prodotto, e che si estende anche oltre il terreno di gioco con i calciatori e lo staff tecnico che indossano gli outfit della linea fashion high-end Macron O.N.E. in occasione delle gare di campionato.
Il progetto creativo del Third Kit 2026/27, guidato da Buccinnà, prende le mosse da un incontro ideale tra Tina Modotti e Pier Paolo Pasolini, due figure che hanno raccontato il Friuli attraverso linguaggi differenti, ma accomunati da uno stesso sguardo sul reale.
La fotografia di Modotti e la poesia di Pasolini diventano così riferimenti per una ricerca che mette in relazione forma, materia, luce, lingua e memoria.
Caratteristiche tecniche terza maglia Udinese 2026/27
La nuova Third presenta una base crema, abbinata a dettagli neri e accenti oro. Una palette essenziale che richiama la dimensione della fotografia di Modotti, la sua materia, la sua capacità di fissare il presente e trasformarlo in memoria, sulla quale si sviluppa una costruzione particolarmente ricca, basata sull’alternanza di superfici, texture e tessuti differenti.
Al centro del progetto si trova la stella, elemento storico dell’identità dell’Udinese, che viene scomposta, reinterpretata e ricomposta fino a diventare parte integrante della struttura grafica e tessile della maglia. La sua geometria attraversa il capo attraverso tessuti differenti per disegno e armatura, dando origine a variazioni di materia, luce e profondità.
Gli inserti laterali accompagnano la silhouette alternando pannelli neri a superfici crema caratterizzate da una raffinata texture geometrica tono su tono. Il contrasto tra materiali e tonalità enfatizza le linee del capo e rende la sua stessa costruzione parte integrante dell’espressione estetica. Sul petto, compare lo stemma celebrativo per i 130 anni di storia dell’Udinese, lanciato a inizio stagione, che riprende anch’esso la stella cucita sulle maglie del club agli albori. Sul lato destro, sopra il Macron Hero realizzato in ricamo diretto, trova invece spazio la firma di Giuseppe Buccinnà, elemento che sottolinea il contributo creativo del designer al progetto.
Il backneck, completamente nero, presenta il logo Macron, la dicitura Designed in Bologna, che identifica i capi ideati, progettati e sviluppati presso il Macron Campus, e la scritta in oro “FUARCE UDIN”, “Forza Udinese” in lingua friulana.
La lingua delle radici vista non come passato e folklore, ma come strumento tramite cui comunicare e creare nel presente, dotata di una sua nobiltà. Una concezione del friulano che rimanda a quella di Pier Paolo Pasolini, per il quale era sì la lingua della memoria, delle origini, ma anche uno strumento per esprimere emozioni e raccontare il presente tramite la poesia.
Il progetto si completa con shorts e calzettoni, sviluppati nella stessa palette cromatica e attraverso i medesimi codici stilistici della maglia. L’intero Game Set costruisce così un’immagine coordinata e contemporanea dell’Udinese, nella quale estetica, identità e performance fanno parte di un unico progetto.
Celebrazione anniversario Udinese
La celebrazione del 130° anniversario dell’Udinese si estende inoltre a una capsule dedicata, composta da Third Kit, Warm-Up Jersey, Anthem Jacket, Cap, Scarf e casacca da riscaldamento, concepiti come parti di un unico sistema visivo. Ogni elemento è accompagnato da un packaging dedicato, sviluppato per valorizzare la ricorrenza e conservarne la memoria.
Il nuovo Third Kit 2026/27 è disponibile presso il Macron Sports Hub del Bluenergy Stadium, il Macron Store Udine di Piazza Marconi, lo store online ufficiale dell’Udinese e nella sezione dedicata su macron.com.