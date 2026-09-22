L’Udinese e Macron presentano il Third Kit 2026/27 del club bianconero. La terza maglia è firmata dallo stilista Giuseppe Buccinnà, fondatore dell’omonimo brand, che su questo progetto ha lavorato fianco a fianco con il Centro Stile Macron alla realizzazione di un kit capace di mettere in relazione storia e contemporaneità, cultura e sport, territorio e appartenenza, celebrando al meglio il 130° anniversario dalla fondazione dell’Udinese.

La collaborazione con Buccinnà propone un nuovo modo di raccontare l’identità bianconera attraverso il linguaggio dello stile e del design, una contaminazione tra mondi che nella partnership tra Macron e Udinese non si esaurisce nella realizzazione di un kit speciale, ma rappresenta un approccio condiviso e ormai consolidato.

Un’attitudine che trova espressione in tutte le collezioni create dal brand di sportswear bolognese per l’Udinese, nella quale performance, ricerca stilistica e cultura del design convivono all’interno dello stesso prodotto, e che si estende anche oltre il terreno di gioco con i calciatori e lo staff tecnico che indossano gli outfit della linea fashion high-end Macron O.N.E. in occasione delle gare di campionato.