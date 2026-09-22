Mancato rispetto del minuto di silenzio per Mazzola: multa da 10mila euro per la Juventus

L’episodio, avvenuto in occasione di Juventus-Atalanta, aveva visto «un numero esiguo in percentuale di sostenitori» assiepati nel settore tribuna Sud 1/o anello, non rispettare «platealmente» – si legge nel dispositivo pubblicato oggi – il minuto di silenzio disposto dalla FIGC.

Il mancato rispetto del minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola di una piccola parte dei tifosi della Juventus è costata, come si legge dal comunicato del Giudice Sportivo, una ammenda al club bianconero di 10mila euro .

La sanzione é attenuata «viste la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio», conclude il comunicato del Giudice Sportivo.

Nelle ore immediatamente successive alla partita, infatti, la Juve aveva pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale: «Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori».