John Elkann «Le ultime cessioni hanno reso Exor finanziariamente più solida»

Oggi 22 settembre sono stati pubblicati i conti del primo semestre 2026 di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche Juventus e Ferrari. Rivolgendosi agli azionisti, il CEO John Elkann ha dichiarato:
«Il primo semestre del 2026 è stato caratterizzato da tensioni geopolitiche e da una persistente incertezza sui mercati di tutto il mondo. Le nostre società non sono state immuni a questa volatilità, che ha pesato sui loro risultati nel corso del periodo. Il nostro NAV per azione è diminuito del 4%, sottoperformando l’indice MSCI World di 16 punti percentuali.»
Il CEO è entrato poi nel dettaglio per quanto riguarda le società della holding.
«Tra le nostre quattro società principali, Stellantis è stata l’unica il cui prezzo delle azioni ha registrato un calo nei primi sei mesi, determinando un forte impatto sul nostro NAV – si legge nella lettera. – In occasione dell’Investor Day, Stellantis ha presentato FaSTLAne 2030, la strategia quinquennale sotto la guida di Antonio Filosa, sostenuta da 60 miliardi di euro di investimenti. La strategia si basa su una crescita disciplinata: un margine operativo significativamente più elevato entro la fine del decennio, un ritorno a un flusso di cassa industriale libero positivo e un sostanziale programma di riduzione dei costi già in corso. I primi risultati sono incoraggianti.»
Risultati positivi invece sono arrivati da Ferrari:
«La nostra società più grande, la Ferrari, ha registrato ancora una volta risultati eccellenti e rivisto al rialzo le previsioni per l’anno – ha commentato così i risultati John Elkann. – Nel corso del periodo, ha presentato la Ferrari Luce e la Ferrari 12 Cilindri Manuale: entrambe dimostrano in modo distintivo come l’azienda riesca a intrecciare tradizione e innovazione. La nostra fiducia nella Ferrari rimane più forte che mai. All’inizio dell’anno abbiamo prorogato il nostro patto parasociale con la famiglia Ferrari, ribadendo il nostro impegno condiviso nei confronti dell’azienda e della stabilità della sua struttura azionaria.»
Le operazioni
Exor ha effettuato diverse operazioni nel corso del semestre.
«Abbiamo inoltre aggiornato il nostro relationship agreement con Philips, che ci consente di incrementare la nostra partecipazione nella società. Sosteniamo la strategia di lungo periodo di Philips, focalizzata sulla creazione di valore, sulla crescita guidata dall’innovazione e sull’esecuzione disciplinata.»
Numerose anche le vendite.
«Nel frattempo, – continua – è proseguito il processo di ridefinizione del nostro portafoglio. Iveco Group ha completato all’inizio di quest’anno la vendita del business della difesa a Leonardo, mentre Tata Motors ha lanciato la propria offerta pubblica di acquisto sulle attività di Iveco Group nei veicoli commerciali e nei propulsori, con il closing previsto a novembre. Abbiamo inoltre completato le cessioni di GEDI, Lifenet e NUO e firmato un accordo per la vendita della nostra partecipazione in Welltec. L’operazione Welltec genererà un MOIC di circa 2,4 volte e porterà la nostra liquidità disponibile per nuovi investimenti a circa 4 miliardi di euro. Siamo soddisfatti delle dismissioni effettuate quest’anno e dei rendimenti che hanno generato, così come di aver trovato per queste società proprietari in grado di accompagnarle nella loro prossima fase di crescita. I proventi di queste operazioni, sommati a quelli incassati nel 2025 e a quelli che arriveranno nel corso di quest’anno, rendono Exor finanziariamente più solida e strutturalmente più semplice. Il rafforzamento del nostro bilancio svolge due funzioni fondamentali: ci protegge quando le condizioni di mercato peggiorano e ci consente di agire con decisione quando emergono nuove opportunità, compresa la possibilità di realizzare un nuovo investimento della stessa portata di Philips.»
Entrando nel merito delle azioni:
«Nel frattempo, le nostre azioni continuano a essere scambiate a un significativo sconto rispetto al NAV e, inoltre, non riflettono la nostra valutazione del valore intrinseco del portafoglio. Poiché i riacquisti di azioni rappresentano una componente fondamentale della nostra strategia di allocazione del capitale, annunciamo un programma di buyback fino a 500 milioni di euro, che sarà eseguito sul mercato fino alla pubblicazione dei nostri prossimi risultati finanziari, prevista a marzo.»
Spazio anche all’evento Wave by Vento, a cui John Elkann parteciperà.
«Prima di concludere, – ha continuato – vorrei ricordare che non vedo l’ora di partecipare a Wave by Vento. A ottobre, l’evento riunirà ancora una volta una selezione eccezionale di fondatori, investitori di livello mondiale e alcuni dei più brillanti leader del settore tecnologico provenienti da tutto il mondo. Quest’anno Vento celebra inoltre il suo decimo anniversario: quello che nel 2016 è iniziato come un progetto per sostenere il talento imprenditoriale italiano ha da allora investito in più di 210 startup, contribuendo alla creazione di oltre 3.000 posti di lavoro in società che, complessivamente, hanno un valore superiore a 3 miliardi di euro.»
Nel 2026 l’obiettivo è di «mantenere il focus, la semplificazione e la prudenza al centro delle nostre attività.»