John Elkann «Le ultime cessioni hanno reso Exor finanziariamente più solida»

«Il primo semestre del 2026 è stato caratterizzato da tensioni geopolitiche e da una persistente incertezza sui mercati di tutto il mondo. Le nostre società non sono state immuni a questa volatilità, che ha pesato sui loro risultati nel corso del periodo. Il nostro NAV per azione è diminuito del 4%, sottoperformando l’indice MSCI World di 16 punti percentuali.»

Oggi 22 settembre sono stati pubblicati i conti del primo semestre 2026 di Exor , la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche Juventus e Ferrari. Rivolgendosi agli azionisti, il CEO John Elkann ha dichiarato:

Il CEO è entrato poi nel dettaglio per quanto riguarda le società della holding.

«Tra le nostre quattro società principali, Stellantis è stata l’unica il cui prezzo delle azioni ha registrato un calo nei primi sei mesi, determinando un forte impatto sul nostro NAV – si legge nella lettera. – In occasione dell’Investor Day, Stellantis ha presentato FaSTLAne 2030, la strategia quinquennale sotto la guida di Antonio Filosa, sostenuta da 60 miliardi di euro di investimenti. La strategia si basa su una crescita disciplinata: un margine operativo significativamente più elevato entro la fine del decennio, un ritorno a un flusso di cassa industriale libero positivo e un sostanziale programma di riduzione dei costi già in corso. I primi risultati sono incoraggianti.»

Risultati positivi invece sono arrivati da Ferrari:

«La nostra società più grande, la Ferrari, ha registrato ancora una volta risultati eccellenti e rivisto al rialzo le previsioni per l’anno – ha commentato così i risultati John Elkann. – Nel corso del periodo, ha presentato la Ferrari Luce e la Ferrari 12 Cilindri Manuale: entrambe dimostrano in modo distintivo come l’azienda riesca a intrecciare tradizione e innovazione. La nostra fiducia nella Ferrari rimane più forte che mai. All’inizio dell’anno abbiamo prorogato il nostro patto parasociale con la famiglia Ferrari, ribadendo il nostro impegno condiviso nei confronti dell’azienda e della stabilità della sua struttura azionaria.»