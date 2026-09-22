Il Barça stanzia altri 500 milioni per concludere i lavori del nuovo Camp Nou

L’ Assemblea Generale Ordinaria 2026 dei delegati del Barcelona ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamento da 510 milioni di euro per completare i lavori dello Spotify Camp Nou e coprire l’impatto economico causato dai ritardi nella realizzazione del progetto.

300 milioni di euro per completare il Camp Nou

Come indicato dal Barcellona, i 510 milioni sono divisi in due parti. La prima parte consiste di 300 milioni di euro e copre il completamento dei lavori dello stadio: la proposta è stata approvata con 562 voti a favore (89%), 45 contrari (7%), 14 schede bianche (2%) e 14 astensioni (2%).

La decisione di dedicare la maggior parte del budget al Camp Nou non è una scelta casuale, considerando l’impatto positivo che ha avuto sui ricavi, nonostante fosse utilizzato ancora solo parzialmente. Infatti nella stagione 2025/26 le attività legate a biglietteria, pacchetti VIP e museo hanno generato 250 milioni di euro, contro i 175 milioni della stagione precedente.

I 300 milioni di euro serviranno dunque a portare a termine dopo anni di lavori il progetto dello Spotify Camp Nou, il cui perimetro si è ampliato notevolmente rispetto ai piani iniziali con l’aggiunta di nuove strutture, servizi e soluzioni tecnologiche. Uno degli interventi più importanti riguarda il rafforzamento strutturale del secondo anello del vecchio Camp Nou, progettato da Francesc Mitjans e inaugurato nel 1957. Finora sono stati effettuati oltre 3.000 interventi di rinforzo, contro gli circa 800 inizialmente previsti. Il progetto è stato inoltre ampliato con nuove aree VIP e hospitality, maggiori spazi per il museo, soluzioni avanzate per la connettività 5G e sistemi evoluti per la gestione dell’edificio.

Altri 210 milioni attraverso le Media Notes

La seconda componente riguarda invece 210 milioni di euro, raccolti attraverso due emissioni di Media Notes, garantite dai ricavi audiovisivi del club. La misura è stata approvata con 486 voti a favore (85%), 55 contrari (9%), 28 schede bianche (5%) e 5 astensioni (1%).

Le due emissioni di Media Notes hanno un valore da 105 milioni ciascuna. La prima è stata effettuata nel luglio 2026, mentre la seconda è prevista tra ottobre e novembre 2026. Entrambe le emissioni hanno una durata massima di 10 anni, prevedono tassi di interesse fissi e sono garantite dai futuri ricavi audiovisivi del club derivanti dalla Liga e dalle competizioni UEFA.