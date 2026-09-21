Falso certificato Covid, niente Svizzera per Xhaka: rischia fino a 5 anni di carcere

Il rischio di cinque anni di carcere

La situazione giudiziaria potrebbe avere conseguenze importanti per il centrocampista. In caso di condanna, Xhaka rischia fino a cinque anni di carcere per i fatti contestati. Si tratta però del massimo previsto e non di una condanna già stabilita. L’indagine dovrà dunque chiarire le responsabilità del giocatore e gli eventuali sviluppi giudiziari della vicenda.

Il giocatore ha commentato la situazione attraverso una dichiarazione riportata da L’Équipe, spiegando di voler collaborare con gli inquirenti: «Mi sottopongo all’accertamento dei fatti e collaboro pienamente con le autorità competenti», ha dichiarato Xhaka.

La decisione dell’esclusione del calciatore dalle partite di Nations League è inoltre stata presa «di comune accordo» durante un incontro tra il giocatore svizzero e la dirigenza della Federazione calcistica del Paese. Proprio il presidente della federazione Peter Knäbel si è espresso così attraverso in n comunicato stampa: «Granit Xhaka ci ha informato della situazione ieri sera (domenica)».