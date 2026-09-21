Sky punta su Thomas Ciampa: nominato nuovo CEO di Vision Distribution

Thomas J. Ciampa sarà il nuovo CEO di Vision Distribution, la società di distribuzione cinematografica che vede Sky come socio di maggioranza insieme ad alcuni dei principali produttori italiani. La nomina, annunciata da Sky, Cattleya, Italian International Film, Palomar e Wildside, diventerà effettiva a partire dal prossimo 19 ottobre. Vision Distribution è nata nel 2016 proprio dall’alleanza tra Sky Italia e cinque case di produzione indipendenti italiane, con l’obiettivo di creare un nuovo polo dedicato alla distribuzione e alla valorizzazione dei contenuti cinematografici. Al momento della costituzione, Sky deteneva il 60% del capitale, mentre il restante 40% era suddiviso tra Cattleya, Wildside, Italian International Film – società del gruppo Lucisano –, Palomar e Indiana Production. Sky continua a essere indicata come socio di maggioranza della società.

Il legame tra le due realtà va quindi oltre una semplice collaborazione commerciale: Vision rappresenta una delle società attraverso cui Sky opera anche nel settore della produzione e distribuzione cinematografica, affiancando all’attività del gruppo televisivo il rapporto diretto con alcuni dei principali produttori italiani. È in questo contesto che si inserisce l’arrivo di Ciampa, che oltre a prendere le redini di Vision sarà coinvolto anche in alcune attività e progettualità di Sky, ampliando così il perimetro del proprio incarico. Chi è Thomas J. Ciampa Con oltre trent’anni di esperienza internazionale nel settore dei media e dell’intrattenimento, Ciampa ha ricoperto ruoli di leadership in Warner Bros., Sony Pictures, Rainbow e, più recentemente, Colorado Film. Nel corso della sua carriera ha maturato competenze lungo l’intera filiera dei contenuti, dalla distribuzione alla produzione, passando per le coproduzioni internazionali e lo sviluppo di nuove proprietà intellettuali. Il suo profilo potrà inoltre favorire il dialogo con i partner internazionali, con l’obiettivo di individuare nuove opportunità per lo sviluppo e la valorizzazione dei contenuti e rafforzare il ruolo della creatività italiana sui mercati globali. Sky, Ciampa coinvolto anche in altri progetti La nomina assume così un significato più ampio rispetto alla sola guida di Vision Distribution. Ciampa contribuirà infatti anche ad alcune iniziative di Sky nell’ambito del cinema e dei contenuti scripted, rafforzando ulteriormente il collegamento tra la società di distribuzione e il gruppo. «L’arrivo di Ciampa rappresenta un passo importante nel percorso di evoluzione di Vision e, più in generale, del nostro ecosistema dei contenuti», ha commentato Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia. «La sua energia, la sua esperienza e la sua passione contribuiranno ad aprire nuove opportunità per le nostre persone, i nostri partner e il nostro pubblico», ha aggiunto Duilio.