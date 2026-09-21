Saputo riorganizza le sue attività: il gruppo disinveste in Europa e punta sugli USA

Il gruppo canadese Saputo Incorporated, tra i dieci maggiori produttori lattiero-caseari al mondo, ha concluso il proprio disimpegno dal Vecchio Continente con la cessione del business britannico a Lactalis. L’operazione, come scrive l’edizione bolognese de La Repubblica, completa un percorso di riordino industriale e finanziario durato due anni e avviato dal nuovo presidente e amministratore delegato Carl Colizza, che nel maggio 2024 ha preso il posto di Lino Saputo junior, figlio del fondatore Emanuele e fratello di Joey Saputo, presidente del Bologna.

L’operazione, conclusa appena un mese fa, riguarda una divisione che genera 1,2 miliardi di dollari canadesi di ricavi, pari al 7% del fatturato complessivo, e comprende cinque stabilimenti e alcuni tra i formaggi più noti del mercato britannico, come il cheddar “Cathedral City”, prodotto interamente con latte inglese. La cessione arriva dopo la chiusura di diversi impianti nel Paese e le perdite accumulate in Europa, che avevano portato a una svalutazione di 684 milioni di dollari.