Riapre l'opas di Poste Italiane su TIM: ora al 66%, ma occhi sul possibile delisting

L’attenzione è sulla soglia del 9o%, che farebbe scattare l’obbligo di consegna di tutti i titoli e consentirebbe di togliere dalla Borsa TIM. Si accelererebbe così il processo di integrazione e la generazione di sinergie.

Nel frattempo, TIM Brasil (controllata da TIM con una partecipazione del 67%) ha comunicato che, a seguito del successo dell’offerta su TIM, PST è diventata azionista di controllo indiretto dell’operatore brasiliano.

Gli azionisti di Tim che hanno aderito nella prima fase saranno pagati il 18 settembre; chi lo in questa finestra riceverà invece il saldo il 2 ottobre. Poste ha messo sul piatto 1,97 euro in contanti e 0,218 sue azioni per ogni titolo Tim consegnato. In caso di adesioni al 100%, l’esborso sarà di circa 3,3 miliardi. Il nuovo gruppo avrà come primo azionista lo Stato con il 50,1%.

Gli analisti di Equita su Poste Italiane e TIM

Gli analisti di Equita vedono ancora margine di crescita per Poste Italiane: il target price di 31 euro è superiore di circa il 15% rispetto alla quotazione di 26,9 euro, motivo per cui il giudizio resta Buy, cioè favorevole all’acquisto.

Su TIM, invece, la valutazione è più cauta: con un target di 7,20 euro contro un prezzo di mercato di 7,70 euro, gli analisti ritengono che il titolo abbia poco spazio per crescere ancora e possa anzi arretrare leggermente, da qui il giudizio Reduce.