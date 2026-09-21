Al via la nuova maxi pausa per le Nazionali: tre settimane senza Serie A

Una novità rispetto alle ultime stagioni, legata alla modifica introdotta dalla FIFA nel calendario internazionale a partire dal 2026/27. Le tradizionali finestre dedicate alle Nazionali di settembre e ottobre sono state infatti accorpate in un unico periodo di 16 giorni , durante il quale le selezioni potranno disputare fino a quattro incontri.

Quanto dura la pausa Nazionali? Il ritorno della Serie A

La quinta giornata si è chiusa domenica 20 settembre con Milan-Lecce, mentre il sesto turno prenderà il via solamente sabato 10 ottobre alle ore 15.00 con Genoa-Fiorentina, ben 20 giorni dopo. A seguire, nella stessa giornata, sono in programma Inter-Parma alle 18 e Napoli-Frosinone alle 20.45. Domenica 11 ottobre toccherà invece, tra le altre, a Como-Roma, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus, mentre il turno si completerà lunedì 12 ottobre con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.

Lo stop particolarmente lungo è conseguenza del nuovo sistema pensato per ridurre il numero delle interruzioni durante la prima parte della stagione. Fino al 2025/26, infatti, settembre e ottobre prevedevano due finestre distinte, generalmente dedicate a due incontri ciascuna. Da questa stagione le due pause vengono invece concentrate in un’unica maxi finestra, con quattro date a disposizione delle Nazionali.

Il risultato è che i calciatori convocati lasceranno i rispettivi club una sola volta, ma resteranno a disposizione delle proprie selezioni per oltre due settimane. Per i campionati significa invece rinunciare a due fine settimana consecutivi, con uno stop decisamente più lungo rispetto alle tradizionali pause internazionali.

Quanto dura la pausa Nazionali? Quattro partite per l’Italia

La nuova formula coincide anche con l’inizio della UEFA Nations League 2026/27, che prenderà il via il 24 settembre. Le prime quattro giornate della fase a gironi saranno concentrate proprio all’interno della maxi finestra internazionale. L’Italia di Roberto Mancini, inserita nel Gruppo 1 della Lega A insieme a Belgio, Turchia e Francia, sarà così chiamata a disputare quattro incontri nell’arco di appena undici giorni.

Gli Azzurri esordiranno venerdì 25 settembre contro il Belgio, prima della trasferta in Turchia prevista per il 28 settembre. Il 2 ottobre sarà quindi la volta di Francia-Italia, mentre il ciclo di quattro partite si chiuderà il 5 ottobre con Italia-Turchia. Il calendario dell’Italia nella maxi pausa sarà dunque:

25 settembre: Italia-Belgio

Italia-Belgio 28 settembre: Turchia-Italia

Turchia-Italia 2 ottobre: Francia-Italia

Francia-Italia 5 ottobre: Italia-Turchia

Per completare il girone di Nations League bisognerà poi attendere novembre, quando l’Italia affronterà la Francia il 12 novembre e il Belgio il 15 novembre.