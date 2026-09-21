Conto alla rovescia per il nuovo stadio del Bologna: dieci giorni per decidere

Una prima scadenza è già fissata: entro il 30 settembre dovrà essere presentata la candidatura ufficiale del futuro stadio per ospitare il torneo continentale, per ottenere così anche un contributo dal governo tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Il nuovo stadio dovrebbe sorgere sui terreni della fiera, tra la linea ferroviaria e l’autostrada. Si tratta di zone che dal punto di vista urbanistico sono già adatte alla realizzazione di nuovi padiglioni fieristici.

Il nuovo stadio: investimento da 300 milioni

La costruzione del nuovo stadio e l’installazione del tetto retrattile prevedono un investimento di 300 milioni di euro. A lavorare al progetto è l’ingegnere Massimo Majowiecki, già coinvolto nei lavori sulla Garisenda e in passato nel progetto di riqualificazione del Dall’Ara, insieme allo studio Shesa, che aveva collaborato con lo stesso Majowiecki anche alla realizzazione dello Juventus Stadium.

In questi giorni finali prima della scadenza del 30 settembre il lavoro è concentrato principalmente sul quadro finanziario e gestionale. Per arrivare ai 300 milioni necessari per avviare il progetto, oltre ai contributi pubblici potrebbero entrare in gioco prestiti bancari, partner tecnici e investitori privati.

Un ruolo importante potrebbe essere giocato dagli investitori locali che con ottimismo assicurano: «È più sì che no». BolognaFiere ha già destinato 70 milioni di euro alla costruzione del nuovo palazzetto che ospiterà anche la Virtus Bologna e, per il nuovo stadio, l’impegno economico potrebbe essere ancora maggiore.

Ad esprimersi sula questione è anche il sindaco Matteo Lepore alla Festa dell’Unità, il quale rimane più prudente: «Non posso dire che sarà certo lo sapremo fra due settimane, si stanno cercando gli imprenditori. Ma se si farà sarà un progetto importante». Resta poi incerto il futuro del Dall’Ara, che come espresso dal sindaco: «Resterà del Comune, finché ci sarò io non ci saranno speculazioni faremo un concorso di idee, potrebbe ospitare gli altri sport e la casa dei tifosi del Bologna Calcio».