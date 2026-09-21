Dopo le prime giornate dei campionati nazionali e l’inizio delle coppe europee, torna il grande calcio delle Nazionali con la UEFA Nations League: oltre alle sfide in diretta su Sky, anche Mediaset trasmetterà alcune delle migliori partite dell’edizione 2026/27 della competizione, che vede coinvolta anche l’Italia.

La maxi pausa per le Nazionali occuperà due weekend consecutivi per la prima volta e costringerà i campionati a fermarsi per due weekend. In occasione dei primi quattro turni, Italia 1 e il canale 20 trasmettono in diretta le sfide più avvincenti dei Gruppi 3 e 4 della Lega A che vedranno coinvolte Inghilterra, Spagna, Croazia, Portogallo e Danimarca. Tutti i match saranno visibili anche in live streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.