Dopo le prime giornate dei campionati nazionali e l’inizio delle coppe europee, torna il grande calcio delle Nazionali con la UEFA Nations League: oltre alle sfide in diretta su Sky, anche Mediaset trasmetterà alcune delle migliori partite dell’edizione 2026/27 della competizione, che vede coinvolta anche l’Italia.
La maxi pausa per le Nazionali occuperà due weekend consecutivi per la prima volta e costringerà i campionati a fermarsi per due weekend. In occasione dei primi quattro turni, Italia 1 e il canale 20 trasmettono in diretta le sfide più avvincenti dei Gruppi 3 e 4 della Lega A che vedranno coinvolte Inghilterra, Spagna, Croazia, Portogallo e Danimarca. Tutti i match saranno visibili anche in live streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.
Arrivata alla quinta edizione, con il Portogallo nazione campione in carica, la Nations League si svolge ogni due anni e coinvolge 54 nazionali. Divise in quattro leghe – A, B, C, D -, le prime tre (A, B, C) hanno un organico di 16 squadre, suddivise in quattro gruppi da quattro; la quarta (D) ha sei squadre, suddivise in due gironi da tre.
In attesa del cambio di format previsto a partire dalla stagione 2028/29, la UEFA ha infatti introdotto alcune modifiche già per l’edizione 2026/27 della competizione per Nazionali. Non saranno più tutte le ultime dei quattro gironi a retrocedere automaticamente, ma soltanto le due peggiori quarte classificate. Allo stesso tempo, le due migliori terze classificate resteranno automaticamente in Lega A, senza dover disputare alcuno spareggio. Le due peggiori terze, invece, insieme alle due migliori quarte classificate, affronteranno negli spareggi le quattro seconde classificate dei gironi di Lega B.
Resta invariata la qualificazione delle prime due del girone ai quarti di finale, che permetteranno poi di accedere alle final four di Nations League.
UEFA Nations League – Partite in chiaro
Questo il calendario ufficiale degli incontri trasmessi in chiaro sulle reti Mediaset durante le prossime due settimane, con i dettagli sui canali tv:
- Inghilterra-Spagna, in diretta, sabato 26 settembre, su Italia 1
- Spagna-Croazia, in diretta, martedì 29 settembre, su 20
- Danimarca-Portogallo, in diretta, giovedì 1 ottobre, su 20
- Croazia-Spagna, in diretta, martedì 6 ottobre, su 20