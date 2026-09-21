VAR, ma non solo: gli arbitri incontrano i club. Confronto sui primi turni di Serie A

Un confronto diretto tra arbitri e club di Serie A per fare il punto sulle prime cinque giornate di campionato. L’appuntamento è fissato per la giornata odierna alle 12.30 all’Iliad International Broadcast Center di Lissone, il centro di produzione della Lega Serie A, per una riunione che torna dopo essere mancata nella passata stagione. L’incontro – spiega La Gazzetta dello Sport – sarà soprattutto di natura tecnica e servirà per analizzare quanto accaduto nei primi turni, chiarire interpretazioni e mettere a confronto i diversi punti di vista sulle decisioni arbitrali. Per AIA (Associazione Italiana Arbitri) e CAN A e B saranno presenti il direttore tecnico Messina e l’intera Commissione, a partire dal designatore Daniele Orsato, insieme a Carbone, Giallatini, Gava, Banti e Giannoccaro. L’invito è stato esteso ai club, ai dirigenti, agli addetti ai lavori e anche agli allenatori.

VAR, rigori e interpretazioni: i casi sul tavolo Al centro del confronto finiranno inevitabilmente anche alcuni degli episodi più discussi delle prime cinque giornate di Serie A. Dal contatto De Bruyne-Vasquez al fallo di mano di Lobotka, passando per i rigori concessi e quelli non assegnati, la riunione sarà l’occasione per rivedere le situazioni e confrontare le diverse letture. Il VAR sarà quindi uno dei temi principali, ma non l’unico. L’obiettivo è infatti quello di allargare il confronto alla gestione complessiva delle partite, alla comunicazione delle decisioni e all’applicazione dei criteri arbitrali. Tra gli aspetti che hanno raccolto valutazioni positive in questo avvio di stagione c’è anche la maggiore fluidità del gioco, favorita da un approccio più rigido nei confronti delle perdite di tempo e dei comportamenti finalizzati a rallentare le partite. Un confronto da ripetere a fine stagione L’intenzione del direttore tecnico Messina e del designatore Orsato è quella di sfruttare l’appuntamento di Lissone per raccogliere osservazioni e valutazioni da parte dei club, mettendo a confronto il punto di vista degli arbitri con quello di chi vive quotidianamente il campo.