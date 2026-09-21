Una cerimonia alla quale prenderanno parte familiari, rappresentanti delle istituzioni e numerosi esponenti del mondo del calcio, oltre a una delegazione dell’Inter. Il Comune di Milano ha proclamato il lutto cittadino , così come Vedano al Lambro, località nella quale Mazzola risiedeva.

Dove vedere i funerali di Sandro Mazzola in TV e streaming? Milano si prepara a dare l’ultimo saluto a una delle più grandi figure della storia dell’Inter e del calcio italiano. Le esequie dell’ex campione nerazzurro, scomparso all’età di 83 anni, saranno celebrate oggi, lunedì 21 settembre 2026, alle ore 14.45 , nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano .

Funerali Mazzola dove vederli – Niente diretta dalla Basilica

A differenza di quanto può accadere in occasione delle esequie di personaggi molto conosciuti, non sarà possibile seguire integralmente in diretta televisiva dall’interno della Basilica il funerale di Sandro Mazzola.

Per volontà della famiglia, infatti, telecamere e macchine fotografiche non potranno accedere all’interno di Sant’Ambrogio durante la funzione. Il divieto riguarda anche la realizzazione di immagini attraverso smartphone e altri dispositivi.

Non è quindi prevista una normale produzione televisiva della cerimonia che consenta di assistere all’intero funerale in TV o in streaming. Le emittenti e i mezzi di informazione potranno invece seguire quanto accadrà all’esterno della Basilica, dove sarà predisposta un’area dedicata ai media. Previsti collegamenti per le principali emittenti nazionali (da Sky alla Rai) e anche locali, come Telelombardia.

Funerali Mazzola dove vederli – Orario e accesso alla Basilica

La cerimonia avrà inizio alle 14.45 di lunedì 21 settembre e sarà celebrata nella Basilica di Sant’Ambrogio, uno dei luoghi simbolo di Milano. La funzione sarà presieduta da monsignor Carlo Faccendini, abate della Basilica. Anche l’accesso alla chiesa sarà limitato. I posti disponibili all’interno saranno infatti in larga parte riservati, motivo per cui anche presentarsi con largo anticipo non garantirà la possibilità di assistere alla cerimonia dall’interno.