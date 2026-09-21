Europei maschili di volley, l'Italia vola ai quarti: il tabellone del torneo

Come si compone il tabellone degli Europei di volley maschili 2026? La fase a gironi si è conclusa e il torneo è entrato nella fase a eliminazione diretta. L’Italia ha superato gli ottavi e si prepara ora ad affrontare i quarti di finale. Mercoledì 23 settembre l’Italia affronterà la Finlandia nel secondo match a eliminazione diretta dei Campionati europei di pallavolo maschile 2026, prima dell’eventuale final four di Milano.

L’Italia di Ferdinando De Giorgi ha cominciato nel migliore dei modi il proprio cammino. Gli Azzurri hanno chiuso al primo posto la Pool A, con cinque vittorie in altrettante partite e 14 punti conquistati. Dopo i successi contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Repubblica Ceca, l’Italia ha superato anche la Slovenia per 3-2 nell’ultima gara del girone.

Il primo posto ha garantito agli Azzurri l’incrocio con la Danimarca, quarta classificata della Pool C, negli ottavi di finale. La sfida, disputata il 20 settembre a Torino, si è conclusa con un netto 3-0 per l’Italia, che ha così conquistato l’accesso ai quarti di finale.