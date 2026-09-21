Europei maschili di volley, l'Italia vola ai quarti: il tabellone del torneo

Come si compone il tabellone degli Europei di volley maschili 2026? La fase a gironi si è conclusa e il torneo è entrato nella fase a eliminazione diretta. L’Italia ha superato gli ottavi e si prepara ora ad affrontare i quarti di finale. Mercoledì 23 settembre l’Italia affronterà la Finlandia nel secondo match a eliminazione diretta dei Campionati europei di pallavolo maschile 2026, prima dell’eventuale final four di Milano.
L’Italia di Ferdinando De Giorgi ha cominciato nel migliore dei modi il proprio cammino. Gli Azzurri hanno chiuso al primo posto la Pool A, con cinque vittorie in altrettante partite e 14 punti conquistati. Dopo i successi contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Repubblica Ceca, l’Italia ha superato anche la Slovenia per 3-2 nell’ultima gara del girone.
Il primo posto ha garantito agli Azzurri l’incrocio con la Danimarca, quarta classificata della Pool C, negli ottavi di finale. La sfida, disputata il 20 settembre a Torino, si è conclusa con un netto 3-0 per l’Italia, che ha così conquistato l’accesso ai quarti di finale.
Tabellone Europei volley maschili 2026: gli ottavi
La fase a eliminazione diretta è stata definita sulla base dei risultati dei quattro gironi. Per le Pool A e C gli incroci prevedevano A1-C4, A2-C3, A3-C2 e A4-C1, mentre per le Pool B e D gli accoppiamenti erano B1-D4, B2-D3, B3-D2 e B4-D1.
Gli ottavi di finale hanno quindi prodotto questi risultati:
PARTE ALTA
- Italia-Danimarca 3-0
- Finlandia-Grecia 3-2
- Francia-Portogallo 3-0
- Ucraina-Romania 0-3
PARTE BASSA
- Polonia-Lettonia 3-0
- Germania-Bulgaria 3-2
- Belgio-Cechia
- Slovenia-Serbia
Con le gare ancora da completare tra Belgio-Cechia e Slovenia-Serbia, il quadro dei quarti è comunque già definito per quanto riguarda il percorso dell’Italia.
Il percorso dell’Italia nel tabellone
Dopo aver chiuso al primo posto la Pool A, l’Italia ha affrontato la Danimarca negli ottavi. Gli Azzurri hanno vinto 3-0, con i parziali di 25-22, 25-16 e 25-11, conquistando così il pass per i quarti di finale.
Il prossimo ostacolo sarà la Finlandia, che ha battuto la Grecia 3-2 nell’altro ottavo di finale della parte di tabellone dell’Italia.
La sfida è in programma mercoledì 23 settembre alle 21:05 a Torino. La vincente accederà alla semifinale del 25 settembre a Milano, dove affronterà la vincente dell’altro quarto di finale tra Francia e Romania.
Dall’altra parte del tabellone si affronteranno invece Polonia-Germania e Francia-Romania nei quarti di finale. La vincente di Polonia-Germania sfiderà in semifinale la vincente di Belgio-Cechia/Slovenia-Serbia.
Europei volley, il tabellone verso la finale
Il quadro della fase finale è quindi ormai delineato. L’Italia si trova nella parte di tabellone che porta alla semifinale contro la vincente di Francia-Romania.
I quarti di finale di questa parte si giocheranno a Torino il 23 settembre, mentre quelli dell’altra metà del tabellone sono in programma il 22 settembre a Sofia. Le semifinali si disputeranno il 25 settembre a Milano, mentre il giorno successivo sono previste la finale per il terzo posto e quella per il titolo europeo.
Per gli Azzurri, dunque, il prossimo appuntamento è quello contro la Finlandia: una vittoria permetterebbe alla squadra di De Giorgi di conquistare un posto tra le quattro migliori Nazionali d’Europa.
Il calendario della fase finale
Quarti di finale – 22 settembre, Sofia
- Polonia-Germania
- Francia-Romania
Quarti di finale – 23 settembre, Torino
- Belgio-Cechia / Slovenia-Serbia
- Italia-Finlandia, ore 21:05
Semifinali – 25 settembre, Milano
- Vincente Italia-Finlandia – vincente Francia-Romania
- Vincente Belgio-Cechia/Slovenia-Serbia – vincente Polonia-Germania
Finali – 26 settembre, Milano
- Finale 3°/4° posto, ore 17:00
- Finale 1°/2° posto, ore 21:00