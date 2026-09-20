Stadio della Roma: il 28 settembre l'ok definitivo, poi l'attesa per la prima pietra

Secondo quanto riportato dall’edizione romana de Il Corriere della Sera, la seduta conclusiva del procedimento è stata convocata per la mattina di lunedì 28 settembre . L’appuntamento arriverà a poco più di due mesi dall’avvio della Conferenza di servizi, partita il 27 luglio con l’obiettivo di esaminare e valutare il progetto di fattibilità tecnico-economica presentato dalla società giallorossa.

La riunione rappresenterà quindi uno degli snodi più importanti dell’intero percorso amministrativo. In quella sede dovrebbe infatti arrivare l’approvazione conclusiva del progetto nell’ambito della Conferenza, facendo compiere al dossier un ulteriore passo verso la fase realizzativa.

Una volta superato questo passaggio, l’attenzione si sposterà soprattutto sui tempi necessari per arrivare all’apertura dei cantieri. L’obiettivo indicato per la posa della prima pietra resta la primavera del 2027, anno particolarmente significativo per la Roma, che proprio allora celebrerà il centenario dalla fondazione.

Il nuovo impianto sorgerà nel quadrante di Pietralata e rappresenta uno dei principali progetti infrastrutturali attualmente in corso nella Capitale. Nei mesi scorsi il dossier aveva già superato diversi passaggi amministrativi, fino all’avvio della Conferenza di servizi decisoria chiamata a riunire le valutazioni e gli atti di assenso delle amministrazioni coinvolte.

La data del 28 settembre diventa così il prossimo appuntamento da cerchiare in rosso. Con la chiusura positiva della Conferenza, il progetto entrerebbe in una nuova fase, con il conto alla rovescia destinato a spostarsi dall’iter autorizzativo all’avvio concreto dei lavori e alla posa della prima pietra del nuovo stadio della Roma.