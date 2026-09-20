Il documentario intreccia allenamenti, scuola, amicizie e momenti più complessi della crescita personale, con il calcio a fare da filo conduttore. L’obiettivo è raccontare lo sport non soltanto come percorso competitivo, ma anche come strumento di espressione, fiducia in se stesse e costruzione della propria identità.

La storia prende il via proprio da Vinovo, dove Anna festeggia i suoi diciotto anni insieme alle compagne della Juventus U19. È un momento simbolico, che segna il passaggio verso l’età adulta e introduce uno dei temi centrali del documentario: quello della crescita, dentro e fuori dal campo.

Da qui il racconto si sposta sulle altre due protagoniste. Sofia, ad Al Khobar, divide le proprie giornate tra scuola, amicizie e allenamenti, coltivando un talento che potrebbe aprirle le porte di un futuro da professionista. Samantha, invece, vive a Los Angeles e alterna studio, creatività e calcio, trovando nell’attività sportiva uno strumento per affrontare difficoltà e insicurezze e rafforzare la fiducia in se stessa.

Un passaggio particolarmente delicato riguarda Anna, quando un infortunio al ginocchio interrompe bruscamente il suo percorso. La diagnosi, l’intervento chirurgico, la riabilitazione e il ritorno graduale alla normalità diventano così non solo tappe sportive, ma anche momenti di maturazione personale. In questo percorso assume un ruolo importante anche il gruppo, con squadra e compagne che restano accanto alla giovane calciatrice.

Man mano che il documentario procede, le tre storie finiscono per riflettersi l’una nell’altra, pur restando geograficamente lontane. Le interviste alle protagoniste permettono di entrare più a fondo nelle loro emozioni, nelle motivazioni e nelle aspettative per il futuro, componendo un racconto che mette insieme ambizione, sacrificio, vulnerabilità e crescita personale.

“Becoming Her: Prima di diventare grandi” era stato presentato in anteprima lo scorso 20 luglio al Giffoni Film Festival, nella sezione Evento Speciale, prima del debutto sulla piattaforma streaming previsto per il 21 settembre.