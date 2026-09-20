Lo sport fa gola: investimenti in club e franchigie per oltre 100 miliardi in due anni

Lo sport continua ad attirare capitali su scala globale, con valutazioni sempre più elevate e un ruolo crescente di fondi di investimento, private equity e grandi patrimoni. Tra il 2025 e il 2026, considerando esclusivamente le operazioni che hanno coinvolto club e franchigie sportive, gli investimenti hanno già superato complessivamente i 100 miliardi di euro.

Nel dettaglio, secondo una analisi del centro studi della FIGC pubblicata su Il Sole 24 Ore, nel 2025 sono state registrate 356 operazioni per 47,9 miliardi di euro, mentre nel corso del 2026, fino ad oggi, le 215 acquisizioni censite hanno raggiunto un valore stimato di 58,3 miliardi. Complessivamente si tratta quindi di oltre 106 miliardi di euro in meno di due anni, a conferma di un settore che sta assumendo una rilevanza sempre maggiore anche dal punto di vista finanziario.