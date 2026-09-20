Mazzola, i funerali il 21 settembre presso la basilica di Sant'Ambrogio a Milano

In occasione dei funerali, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per lunedì 21 settembre 2026 . Una decisione con cui Palazzo Marino ha voluto rendere omaggio a una delle figure più rappresentative della storia sportiva della città. «In segno di ulteriore cordoglio e partecipazione della comunità milanese, la bandiera civica sarà esposta a mezz’asta in tutte le sedi comunali», ha spiegato il Comune in una nota.

Si svolgeranno lunedì 21 settembre alle 14.45 i funerali di Sandro Mazzola , leggenda dell’Inter e della Nazionale italiana, scomparso all’età di 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia funebre sarà celebrata nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano , la stessa chiesa che lo scorso 4 agosto aveva ospitato le esequie di Franco Baresi .

Mazzola è stato uno dei simboli assoluti dell’Inter e uno dei protagonisti della stagione più vincente della storia nerazzurra. Con la maglia del club milanese ha conquistato quattro scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali, diventando uno degli uomini chiave della Grande Inter di Helenio Herrera.

Nel corso della sua lunga carriera nerazzurra Mazzola è diventato prima protagonista, poi capitano e bandiera del club, mantenendo un legame con l’Inter anche dopo il ritiro attraverso diversi incarichi dirigenziali. Importante anche il suo percorso con la Nazionale italiana, con cui conquistò il Campionato Europeo del 1968, primo titolo continentale nella storia degli Azzurri. Partecipò inoltre ai Mondiali del 1970, chiusi dall’Italia al secondo posto dopo la celebre semifinale vinta 4-3 contro la Germania Ovest.

La sua storia personale è stata inevitabilmente legata anche a quella del padre, Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino scomparso nel 1949 nella tragedia di Superga, quando Sandro aveva soltanto sei anni. I funerali di lunedì rappresenteranno così l’ultimo saluto della città di Milano a uno dei calciatori che più hanno segnato la storia dell’Inter e del calcio italiano.