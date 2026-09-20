Ma dove vedere Milan Lecce in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in esclusiva su DAZN.

Si tratterà di una sfida importante per Ruben Amorim e per la sua avventura sulla panchina rossonera: tre punti consentirebbero alla formazione milanista di chiudere al meglio questa prima parte di campionato (dopo la sconfitta in Europa League) e di affrontare la pausa Nazionali (quest’anno doppia per la prima volta) con maggiore serenità.

Dove vedere Milan Lecce in tv

Milan-Lecce sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 20.45. La sfida della quinta giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Milan-Lecce in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Milan-Lecce sarà visibile in streaming su DAZN. La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Milan Lecce in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Milan-Lecce in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta.

Milan-Lecce è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Milan Lecce, quando si gioca

L’appuntamento con Milan-Lecce è fissato per sabato 19 settembre 2026 alle ore 20.45 allo stadio San Siro di Milano. La sfida sarà valida per la quinta giornata della Serie A 2026/27.