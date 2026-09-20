Ma dove vedere Juventus Atalanta in tv e streaming ? La partita sarà disponibile sia su DAZN sia su Sky , oltre che in streaming su NOW.

Due squadre che stanno vivendo un periodo di alti e bassi e che si trovano attualmente a quota 7 punti (i bianconeri) e 6 punti (i bergamaschi) in classifica. Chi vincerà riuscirà a rimanere attaccato al gruppo di testa.

La Serie A 2026/27 è alla quinta giornata, caratterizzata da big match di vertice e sfide importanti anche nelle zone basse della classifica. Tra i match Juventus-Atalanta , che si affrontano oggi, domenica settembre , alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino .

Dove vedere Juventus Atalanta in tv

Juventus-Atalanta sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky a partire dalle ore 20.45.

DAZN consentirà agli abbonati di seguire la gara attraverso l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV e sugli altri dispositivi compatibili previsti dal piano sottoscritto. Come tutte le 380 partite della Serie A 2026/27, anche la sfida tra i veneti e i biancocelesti rientra infatti nell’offerta della piattaforma.

Per quanto riguarda Sky, la partita sarà trasmessa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Venezia-Lazio è una delle tre gare della quinta giornata disponibili anche sul broadcaster satellitare, insieme a Monza-Sassuolo e Juventus-Atalanta.

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Dove vedere Juventus-Atalanta in streaming

Le possibilità sono più di una anche per chi vuole seguire Juventus-Atalanta in streaming.

La partita sarà innanzitutto disponibile su DAZN, accedendo attraverso l’app o il sito della piattaforma con un abbonamento che comprenda la Serie A. La seconda alternativa è invece NOW, il servizio streaming di Sky, che trasmetterà l’incontro nell’ambito della propria offerta sportiva.

La presenza della gara nella programmazione Sky offre quindi una possibilità aggiuntiva rispetto agli incontri detenuti in esclusiva da DAZN. Venezia-Lazio fa infatti parte delle tre partite del turno per le quali i diritti sono condivisi dai due broadcaster.

Dove vedere Juventus Atalanta in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Juventus-Atalanta in tv e streaming gratis, non è prevista la possibilità di assistere gratuitamente e legalmente all’intera partita in diretta.

La gara è compresa nelle offerte a pagamento di DAZN e Sky e non è prevista una trasmissione integrale in chiaro. Per seguire tutti i 90 minuti sarà dunque necessario avere un abbonamento compatibile a DAZN oppure a Sky o NOW.

Sarà naturalmente possibile trovare gratuitamente aggiornamenti sul risultato, statistiche e contenuti legati all’incontro sui canali ufficiali dei club, della Lega Serie A e attraverso i principali siti sportivi. Per la diretta video completa, invece, è necessario utilizzare uno dei servizi che detengono i diritti.

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