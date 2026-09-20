La Serie A 2026/27 è alla quinta giornata, caratterizzata da big match di vertice e sfide importanti anche nelle zone basse della classifica. Tra i match Juventus-Atalanta, che si affrontano oggi, domenica settembre, alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino.
Due squadre che stanno vivendo un periodo di alti e bassi e che si trovano attualmente a quota 7 punti (i bianconeri) e 6 punti (i bergamaschi) in classifica. Chi vincerà riuscirà a rimanere attaccato al gruppo di testa.
Ma dove vedere Juventus Atalanta in tv e streaming? La partita sarà disponibile sia su DAZN sia su Sky, oltre che in streaming su NOW.
Dove vedere Juventus Atalanta in tv
Juventus-Atalanta sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky a partire dalle ore 20.45.
DAZN consentirà agli abbonati di seguire la gara attraverso l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV e sugli altri dispositivi compatibili previsti dal piano sottoscritto. Come tutte le 380 partite della Serie A 2026/27, anche la sfida tra i veneti e i biancocelesti rientra infatti nell’offerta della piattaforma.
Per quanto riguarda Sky, la partita sarà trasmessa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Venezia-Lazio è una delle tre gare della quinta giornata disponibili anche sul broadcaster satellitare, insieme a Monza-Sassuolo e Juventus-Atalanta.
Dove vedere Juventus-Atalanta in streaming
Le possibilità sono più di una anche per chi vuole seguire Juventus-Atalanta in streaming.
La partita sarà innanzitutto disponibile su DAZN, accedendo attraverso l’app o il sito della piattaforma con un abbonamento che comprenda la Serie A. La seconda alternativa è invece NOW, il servizio streaming di Sky, che trasmetterà l’incontro nell’ambito della propria offerta sportiva.
La presenza della gara nella programmazione Sky offre quindi una possibilità aggiuntiva rispetto agli incontri detenuti in esclusiva da DAZN. Venezia-Lazio fa infatti parte delle tre partite del turno per le quali i diritti sono condivisi dai due broadcaster.
Dove vedere Juventus Atalanta in tv e streaming gratis
Per chi cerca dove vedere Juventus-Atalanta in tv e streaming gratis, non è prevista la possibilità di assistere gratuitamente e legalmente all’intera partita in diretta.
La gara è compresa nelle offerte a pagamento di DAZN e Sky e non è prevista una trasmissione integrale in chiaro. Per seguire tutti i 90 minuti sarà dunque necessario avere un abbonamento compatibile a DAZN oppure a Sky o NOW.
Sarà naturalmente possibile trovare gratuitamente aggiornamenti sul risultato, statistiche e contenuti legati all’incontro sui canali ufficiali dei club, della Lega Serie A e attraverso i principali siti sportivi. Per la diretta video completa, invece, è necessario utilizzare uno dei servizi che detengono i diritti.
Juventus Atalanta, quando si gioca
Juventus-Atalanta si gioca domenica 20 settembre 2026 alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino.
La gara avvia la quinta giornata, l’ultima prima della pausa nazionali. Sky seguirà Juventus-Atalanta in diretta sui propri canali Sport, con la partita sarà disponibile anche su DAZN e in streaming attraverso NOW.
In sintesi:
- Partita: Juventus-Atalanta
- Competizione: Serie A 2026/27, 5ª giornata
- Data: domenica 20 settembre 2026
- Orario: 18
- Stadio: Allianz Stadium, Torino
- Diretta TV: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K
- Streaming: DAZN e NOW
- Diretta gratis: non disponibile