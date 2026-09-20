Ma dove vedere Fiorentina Napoli in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in esclusiva su DAZN.

Si tratterà di una sfida di altissimo livello, perché in palio ci sono tre punti che per la formazione di Allegri significherebbero un riavvicinamento alle zone alte della classifica, mentre per i toscani si tratterebbe della conferma del buon impatto di Vanoli, al ritorno sulla panchina viola dopo l’esperienza della stagione passata.

Dove vedere Fiorentina Napoli in tv

Fiorentina-Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 12.30. La sfida della quinta giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Fiorentina Napoli in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Fiorentina-Napoli sarà visibile in streaming su DAZN. La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Fiorentina Napoli in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Fiorentina-Napoli in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta.

Roma-Inter è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Fiorentina Napoli, quando si gioca

L’appuntamento con Fiorentina-Napoli è fissato per domenica 20 settembre 2026 alle ore 12.30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La sfida sarà valida per la quinta giornata della Serie A 2026/27.