La Liga torna protagonista in chiaro in Italia. Prende il via oggi, domenica 20 settembre, la programmazione gratuita dei big match del campionato spagnolo sulle reti Mediaset, con il primo appuntamento rappresentato dal derby di Madrid tra Atletico e Real Madrid, in programma alle ore 16.15.
La sfida sarà trasmessa in diretta e in chiaro sul Canale 20, oltre che in streaming sulle piattaforme Mediaset, grazie all’accordo di sublicenza tra DAZN e Mediaset che – come anticipato da Calcio e Finanza nei giorni scorsi – è stato rinnovato anche per la stagione 2026/27. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari, affiancato dal commento tecnico di Borja Valero.
Si tratta del primo dei sei big match della Liga 2026/27 che saranno trasmessi in co-esclusiva e gratuitamente sulle reti del Biscione. DAZN resta infatti il titolare dei diritti per la trasmissione dell’intero campionato spagnolo in Italia, mentre attraverso l’accordo con Mediaset una selezione delle sfide più importanti sarà accessibile anche senza abbonamento.
La Liga in chiaro, si parte con Atletico-Real
Il primo appuntamento è subito uno dei più attesi dell’intera stagione. Atletico Madrid-Real Madrid mette di fronte due delle grandi protagoniste del calcio spagnolo e internazionale e inaugura il calendario dei match scelti per la trasmissione gratuita.
L’accordo consentirà agli spettatori italiani di seguire nel corso della stagione alcune delle stelle più importanti della Liga, da Kylian Mbappé e Jude Bellingham sul fronte Real Madrid fino a Lamine Yamal nel Barcellona e ai protagonisti dell’Atletico. Dopo il derby della capitale, il secondo appuntamento sarà già un altro confronto di massimo livello: il Clasico tra Barcellona e Real Madrid, previsto per domenica 25 ottobre.
Liga in chiaro, tutte le partite su Mediaset
Questo il calendario delle sei sfide previste dall’accordo tra Mediaset e DAZN:
- Domenica 20 settembre 2026, ore 16.15 – Atletico Madrid-Real Madrid, in chiaro sul Canale 20;
- Domenica 25 ottobre 2026 – Barcellona-Real Madrid;
- Weekend 7-8 novembre 2026 – Atletico Madrid-Barcellona;
- Weekend 6-7 febbraio 2027 – Barcellona-Atletico Madrid;
- Weekend 3-4 aprile 2027 – Real Madrid-Atletico Madrid;
- Weekend 8-9 maggio 2027 – Real Madrid-Barcellona.
Per il momento soltanto il primo derby di Madrid presenta già data, orario e canale confermati, mentre per alcuni degli appuntamenti successivi sarà necessario attendere la definizione completa della programmazione da parte della Liga.
Dopo la positiva esperienza della stagione 2025/26, prosegue così la collaborazione tra DAZN e Mediaset, che porta nuovamente una parte del grande calcio internazionale in televisione gratuita. Una programmazione costruita attorno alle tre squadre spagnole di maggiore richiamo – Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid – e che comprende entrambi i Clasicos e tutti i principali incroci tra le tre big.