La sfida sarà trasmessa in diretta e in chiaro sul Canale 20 , oltre che in streaming sulle piattaforme Mediaset, grazie all’accordo di sublicenza tra DAZN e Mediaset che – come anticipato da Calcio e Finanza nei giorni scorsi – è stato rinnovato anche per la stagione 2026/27. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari , affiancato dal commento tecnico di Borja Valero .

Si tratta del primo dei sei big match della Liga 2026/27 che saranno trasmessi in co-esclusiva e gratuitamente sulle reti del Biscione. DAZN resta infatti il titolare dei diritti per la trasmissione dell’intero campionato spagnolo in Italia, mentre attraverso l’accordo con Mediaset una selezione delle sfide più importanti sarà accessibile anche senza abbonamento.

La Liga in chiaro, si parte con Atletico-Real

Il primo appuntamento è subito uno dei più attesi dell’intera stagione. Atletico Madrid-Real Madrid mette di fronte due delle grandi protagoniste del calcio spagnolo e internazionale e inaugura il calendario dei match scelti per la trasmissione gratuita.

L’accordo consentirà agli spettatori italiani di seguire nel corso della stagione alcune delle stelle più importanti della Liga, da Kylian Mbappé e Jude Bellingham sul fronte Real Madrid fino a Lamine Yamal nel Barcellona e ai protagonisti dell’Atletico. Dopo il derby della capitale, il secondo appuntamento sarà già un altro confronto di massimo livello: il Clasico tra Barcellona e Real Madrid, previsto per domenica 25 ottobre.