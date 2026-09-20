Le accuse della Procura a De Laurentiis: data di nascita sbagliata per Caprile, così il Napoli lo pagò meno

Nuovi elementi entrano nel fascicolo con cui la Procura di Bari contesta alcune operazioni legate alla gestione del club biancorosso. Al centro dell’attenzione c’è anche il trasferimento di Elia Caprile dal Bari al Napoli per 2,2 milioni di euro, operazione che secondo l’accusa avrebbe penalizzato economicamente il club pugliese a vantaggio dell’altra società riconducibile alla famiglia De Laurentiis. La contestazione – scrive La Gazzetta del Mezzogiorno – ruota attorno alla perizia firmata il 17 luglio 2023 da Claudio Garzelli, dirigente sportivo con trascorsi nel Bari, che aveva valutato il portiere in una forbice compresa tra 1,5 e 2,5 milioni di euro. Secondo i consulenti della Procura, quella stima non sarebbe però sufficientemente motivata e conterrebbe anche alcuni errori ritenuti rilevanti nella determinazione del valore del calciatore. Il più evidente riguarda proprio la data di nascita di Caprile. Nella perizia il portiere viene indicato come nato il 10 gennaio 1997, mentre la sua data corretta è il 25 agosto 2001. Caprile risultava così avere 26 anni anziché 21. Un errore che, secondo i consulenti dell’accusa, non sarebbe marginale, perché l’età rientra tra i parametri utilizzati nella valutazione di un calciatore. Nel documento viene sottolineato come esista una differenza significativa tra il valore potenziale di «un portiere di 26 anni con due soli campionati di prima squadra» e quello di un classe 2001 reduce da una stagione da protagonista in Serie B.

Caprile, la Procura contesta il valore di 2,2 milioni La tesi della Procura è che la cessione sia avvenuta per un importo «non congruamente remunerativo rispetto al valore effettivo dell’asset». Caprile passò al Napoli per 2,2 milioni, per poi essere immediatamente ceduto in prestito all’Empoli per circa 500mila euro. Nel 2025 il Napoli lo ha quindi trasferito al Cagliari per circa 8 milioni di euro, realizzando una plusvalenza vicina ai 7 milioni. È proprio questa evoluzione del valore del portiere a rappresentare uno degli elementi richiamati dall’accusa, anche se la difesa del Bari contesta la possibilità di utilizzare il prezzo successivo come parametro diretto per giudicare la congruità dell’operazione del 2023. I consulenti Massimiliano Cassano e Antonio Danza, nel documento allegato alla memoria con cui la Procura insiste per il fallimento del Bari con esercizio provvisorio, contestano anche il metodo utilizzato nella perizia Garzelli. La valutazione sarebbe stata infatti giustificata attraverso due sole operazioni ritenute comparabili: il trasferimento di Guglielmo Vicario al Cagliari per 2 milioni e quello di Franco Israel per una cifra analoga. Secondo l’accusa, sarebbero invece mancati altri parametri utili. Gli altri errori nella perizia La data di nascita non sarebbe inoltre l’unica imprecisione riscontrata. I consulenti contestano anche alcuni dati statistici relativi ai gol subiti da Caprile nelle stagioni al Bari, errori che secondo la loro ricostruzione mostrerebbero «una notevole imprecisione nella raccolta di dati oggettivi» utilizzati dalla stessa perizia come elementi di valutazione. Critiche vengono mosse anche alla scelta dei calciatori utilizzati come confronto. Il caso di Vicario, per esempio, viene considerato poco rappresentativo nella forma in cui era stato utilizzato: il suo trasferimento al Cagliari per 2 milioni risaliva infatti al 2019, mentre poche settimane prima della perizia su Caprile il portiere era stato ceduto al Tottenham per circa 20 milioni di euro. Secondo i consulenti, quel passaggio avrebbe semmai evidenziato la crescita delle valutazioni dei portieri italiani emergenti. Anche il riferimento a Israel viene contestato perché relativo a un mercato ritenuto non direttamente comparabile. Come termini alternativi vengono richiamati altri trasferimenti, tra cui quello di Illan Meslier dal Lorient al Leeds per 6,5 milioni e quello di Alex Meret dall’Udinese al Napoli per 22,5 milioni nel 2018.