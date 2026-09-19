Il calcio piange Sandro Mazzola: addio alla leggenda della Grande Inter di Herrera e della Nazionale

Il calcio italiano piange Sandro Mazzola. La leggenda dell’Inter e della Nazionale è morta all’età di 83 anni, a poche settimane dal suo 84esimo compleanno, che avrebbe festeggiato il prossimo 8 novembre. Ad annunciare la scomparsa è stato nella notte il club nerazzurro, che ha ricordato quello che non è stato soltanto uno dei più grandi calciatori della sua storia, ma uno dei simboli assoluti del calcio italiano del Novecento.

Una storia, quella tra Mazzola e l’Inter, durata praticamente una vita. Diciassette stagioni con una sola maglia, 565 presenze ufficiali e 158 reti, attraversando l’epoca irripetibile della Grande Inter di Helenio Herrera e diventando uno dei volti di una squadra capace di conquistare l’Italia, l’Europa e il mondo.