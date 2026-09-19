Stadi, l'Italia aggiorna un altro record negativo. Il mancato incasso per le nostre città

Da allora, nella storia di una competizione che ormai ha passato i 70 anni, mai era intercorso tanto tempo tra una finale italiana e l’altra. Che per altro si sono sempre disputate o al Meazza o all’Olimpico di Roma, con la sola eccezione di Bari nel 1991. L’ultima occasione – che non si è poi concretizzata – ha riguardato proprio l’impianto milanese, scartato dal novero dei candidati a causa dei lavori che avrebbero potuto interessare la zona di San Siro nel maggio del 2027.

Calcolando che nella migliore delle ipotesi l’evento torni dalle nostre parti nel 2030 saranno 13 stagioni da che nel maggio 2016 Real e Atletico Madrid si sfidarono a Milano per la conquista della coppa dalle grandi orecchie. Un lasso di tempo ben superiore a quello intercorso, agli albori della competizione, tra il 1956 e il 1965 quando l’atto conclusivo della allora Coppa dei Campioni giunse in Italia per la prima volta per la finale di San Siro tra Inter e Benfica.

L’assegnazione da parte della UEFA delle finali della Champions League 2028 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera e di quella 2029 al Nou Camp Nou di Barcellona ha aggiornato un nuovo record negativo per il calcio italiano: quello del periodo più lungo di assenza dai nostri stadi della finale della massima competizione europea.

Nel frattempo nei 13 anni che passeranno dal 2016, stagione dell’ultima finale a Milano, al 2029, la finale avrà compiuto praticamente il giro d’Europa senza aver mai lambito i nostri confini. Nello specifico:

la Spagna avrà ospitato tre volte l’evento (Metropolitano 2019 e 2027, Nou Camp Nou 2029)

il Regno Unito due (Cardiff 2017 e Wembley 2024)

la Germania due (Allianz Arena 2025 e 2028)

il Portogallo due (Lisbona 2020 e Oporto 2021). Però erano gli anni del Covid e questo lascia le due tappe lusitane fuori dal discorso

Ungheria, Francia, Ucraina e Turchia una volta ciascuna

UDINE E TORINO: LE DUE ECCEZIONI ITALIANE

A peggiorare ulteriormente le cose vi è poi la Coppa UEFA/Europa League. Da quando nel 1997/98 è stata istituita la finale unica, soltanto in unica occasione, nel 2014 all’Allianz Stadium di Torino, la finale della seconda competizione europea si è svolta a casa nostra. E quindi in questa competizione la striscia di assenza delle città italiane è ancora più lunga visto per altro che l’UEFA ha assegnato a Francoforte la finale 2027, a Bucarest quella del 2028 e a Belgrado quella del 2029.

In questo contesto un plauso sincero va alla Juventus e all’Udinese oltre che alle città di Torino e Udine, dato che è soltanto grazie all’Allianz Stadium e allo Stadio Friuli che l’Italia non è completamente sparita dalla scena in questi anni. L’impianto piemontese, dopo essere stata sede della succiata finale di Europa League nel 2014, ospiterà la finale della Conference League nel 2028 (quella del 2029 sarà a Budapest), invece quello udinese è stato il proscenio della Supercoppa europea 2025 tra PSG e Tottenham. Inoltre in virtù anche della sua modernità, lo stadio Friuli ha consentito alla FIGC di far disputare con una relativa tranquillità partite delicate da un punto di vista politico e della sicurezza come quelle della Nazionale contro Israele.

Detto questo, e fatti i sinceri complimenti sia ai bianconeri torinesi sia a quelli udinesi, il punto che le due uniche mosche bianche italiane siano teatro della due competizioni minori la dice lunga però sulla nostra situazione stadi.

LA SPERANZA RIPOSTA IN EURO 2032

In questo quadro è quasi pleonastico dire che il tema è intrecciato a filo doppio al ritardo infrastrutturale italiano di cui tanto si parla. E gli auspici sono che molto possa essere risolto in vista degli Europei 2032 che il nostro paese dovrebbe ospitare insieme alla Turchia a patto però che almeno cinque dei nostri stadi rispettino le norme UEFA per essere sedi di partite molto importanti, come quelle di campionato europeo per nazionali. E in questo senso va segnalato che le cose sembrano accelerare visto che giovedì 1° ottobre è fissata la scadenza per la presentazione degli stadi italiani tra cui scegliere per EURO 2032.

Per altro, al contrario di quanto si sussurrava in vari ambienti, questa deadline non sarà soggetta ad alcuno slittamento come svelato da Calcio e Finanza. Al limite quello che potrebbe slittare è la scelta dei cinque impianti di casa nostra (da aggiungere poi a quelli turchi), ma non il gruppo di quelli candidabili per l’evento. Da quella data poi, entro due settimane, si saprà quali saranno le strutture e le città ancora in corsa per la manifestazione e quali invece dovranno abbandonare le speranze.

Al momento secondo l’ultima comunicazione ufficiale sono 13 le città (con 16 stadi) che hanno presentato la loro documentazione. Nello specifico: