Ma dove vedere Udinese Cagliari in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in esclusiva su DAZN.

I friulani hanno perso le ultime due partite e davanti ai loro tifosi vogliono tornare a fare punti e a risalire la classifica. Davanti però trovano una squadra che finora ha vinto le trasferte disputate.

Dove vedere Udinese Cagliari in tv

Udinese-Cagliari sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 15. La sfida della quinta giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Udinese Cagliari in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Udinese-Cagliari sarà visibile in streaming su DAZN. La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Udinese Cagliari in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Udinese-Cagliari in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta.

Udinese-Cagliari è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Udinese Cagliari, quando si gioca

L’appuntamento con Udinese-Cagliari è fissato per sabato 19 settembre 2026 alle ore 15 allo stadio Friuli (Bluenergy Stadium) di Udine. La sfida, in contemporanea con Bologna-Torino, sarà valida per la quinta giornata della Serie A 2026/27.

L’Udinese è rimasta imbattuta in 13 delle ultime 14 sfide contro il Cagliari in Serie A.