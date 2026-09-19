Ma dove vedere Roma Inter in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in esclusiva su DAZN.

Si tratterà di una sfida di altissimo livello, perché in palio c’è il primo posto solitario in classifica: tre punti che consentirebbero alle due squadre di chiudere al meglio questa prima parte di campionato e di affrontare la pausa Nazionali (quest’anno doppia per la prima volta) con maggiore serenità.

Dove vedere Roma Inter in tv

Roma-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 18. La sfida della quinta giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Roma-Inter in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Roma-Inter sarà visibile in streaming su DAZN. La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Roma Inter in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Roma-Inter in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta.

Roma-Inter è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Roma Inter, quando si gioca

L’appuntamento con Roma-Inter è fissato per sabato 19 settembre 2026 alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma. La sfida sarà valida per la quinta giornata della Serie A 2026/27.