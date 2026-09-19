Ma dove vedere Bologna Torino in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in esclusiva su DAZN.

Uno dei due match che aprono il sabato della quinta giornata vede sfidarsi due squadre a 1 punto in classifica. L’obiettivo è vincere per entrambe, con i bolognesi che arrivano alla sfida con un nuovo allenatore: Palladino ha infatti sostituito Tedesco.

Dove vedere Bologna Torino in tv

Bologna-Torino sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 15. La sfida della quinta giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Bologna Torino in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Bologna-Torino sarà visibile in streaming su DAZN. La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Bologna Torino in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Bologna-Torino in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta.

Bologna-Torino è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Bologna Torino, quando si gioca

L’appuntamento con Bologna-Torino è fissato per sabato 19 settembre 2026 alle ore 15 allo stadio Dall’Ara di Bologna. La sfida, in contemporanea con Udinese-Cagliari, sarà valida per la quinta giornata della Serie A 2026/27.

Il Bologna è imbattuto nelle ultime sei sfide contro il Torino in campionato, con l’ultimo successo dei granata che risale al 6 marzo 2023.