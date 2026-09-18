Warren Buffett lascia la presidenza di Berkshire Hathaway: al suo posto il figlio Howard

Warren Buffett lascia la carica di presidente del consiglio di amministrazione di Berkshire Hathaway, holding statunitense tra le più grandi al mondo. A raccoglierne il testimone sarà il figlio Howard G. Buffett, mentre il leggendario investitore statunitense assumerà con effetto immediato il ruolo di presidente emerito, restando comunque all’interno del board della società.
La decisione segna un ulteriore passaggio nel piano di successione del conglomerato costruito da Buffett in oltre sessant’anni. Il 96enne investitore aveva già lasciato il ruolo di amministratore delegato alla fine del 2025, con Greg Abel diventato CEO di Berkshire Hathaway. Ora arriva anche il passo indietro dalla presidenza del consiglio di amministrazione.
Soprannominato spesso “Oracolo di Omaha” – e in Italia anche “Guru di Omaha” – Buffett deve il nomignolo alla città del Nebraska in cui è nato e dove Berkshire ha la propria sede, ma soprattutto alla reputazione costruita in decenni di investimenti e alla capacità di individuare aziende sottovalutate attraverso una strategia improntata al lungo periodo.
Buffett resta nel CdA come presidente emerito
Come spiegato da Berkshire Hathaway, Buffett diventa presidente emerito «in riconoscimento del suo straordinario contributo alla Berkshire e ai suoi azionisti». Non si tratta tuttavia di un’uscita completa dalla società. Buffett rimarrà membro del consiglio di amministrazione e continuerà a mettere a disposizione del gruppo il proprio giudizio e la propria esperienza. Il passaggio completa gradualmente una successione preparata da tempo. Nel bilancio 2025 di Berkshire, Buffett figurava ancora come presidente del CdA ed ex CEO, mentre Abel era già indicato come amministratore delegato.
Il consiglio di amministrazione ha scelto come nuovo presidente Howard G. Buffett, figlio di Warren e membro del board di Berkshire dal 1993. Howard Buffett, 71 anni, è presidente e CEO della Howard G. Buffett Foundation, fondazione attiva soprattutto nei settori umanitario e della conservazione ambientale. In passato ha ricoperto incarichi anche nei consigli di amministrazione di grandi società quotate, tra cui Coca-Cola. Berkshire aveva da tempo individuato in lui una figura destinata a contribuire alla tutela della cultura e dei valori costruiti dal padre.
Susan L. Decker continuerà invece a ricoprire il ruolo di Lead Independent Director, garantendo continuità anche nella componente indipendente della governance.
Abel: «L’impatto di Warren non ha eguali»
A commentare la nuova struttura è stato proprio il CEO Greg Abel, oggi responsabile della gestione operativa del gruppo. «L’impatto di Warren su Berkshire e sui suoi azionisti non ha eguali nella storia dell’imprenditoria americana. La cultura costruita da Warren e i valori da lui sostenuti rimarranno al centro di Berkshire, e Howard ne sarà il custode», ha dichiarato Abel a nome del consiglio di amministrazione.
Il manager ha inoltre sottolineato «la cura, il rigore e la profonda conoscenza di Berkshire» che Howard porterà nel nuovo incarico, ringraziando contemporaneamente Decker per il contributo assicurato come Lead Independent Director. La decisione rappresenta un nuovo capitolo nel progressivo disimpegno operativo dell’uomo che ha trasformato Berkshire Hathaway da azienda tessile in difficoltà in uno dei maggiori conglomerati finanziari e industriali del mondo.
Buffett ha guidato Berkshire per circa sessant’anni, costruendo un portafoglio che nel tempo ha spaziato dalle assicurazioni alle ferrovie, dall’energia all’industria, fino alle grandi partecipazioni azionarie. La sua strategia, fondata sull’acquisto di società considerate di qualità e sulla detenzione degli investimenti per periodi molto lunghi, lo ha reso una delle figure più influenti nella storia della finanza globale.
Già nel novembre 2025 Buffett aveva annunciato che avrebbe progressivamente ridotto la propria presenza pubblica, lasciando ad Abel anche la tradizionale lettera annuale agli azionisti e la guida delle assemblee di Berkshire. Aveva tuttavia chiarito di voler continuare a comunicare con gli azionisti e a seguire la società.
Con Greg Abel alla guida operativa e Howard Buffett alla presidenza del consiglio, Berkshire entra così definitivamente nella fase successiva alla lunga era del suo storico fondatore, pur mantenendo Warren Buffett all’interno del board e come punto di riferimento della società.