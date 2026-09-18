Warren Buffett lascia la presidenza di Berkshire Hathaway: al suo posto il figlio Howard

Soprannominato spesso “Oracolo di Omaha” – e in Italia anche “Guru di Omaha” – Buffett deve il nomignolo alla città del Nebraska in cui è nato e dove Berkshire ha la propria sede, ma soprattutto alla reputazione costruita in decenni di investimenti e alla capacità di individuare aziende sottovalutate attraverso una strategia improntata al lungo periodo.

Buffett resta nel CdA come presidente emerito

Come spiegato da Berkshire Hathaway, Buffett diventa presidente emerito «in riconoscimento del suo straordinario contributo alla Berkshire e ai suoi azionisti». Non si tratta tuttavia di un’uscita completa dalla società. Buffett rimarrà membro del consiglio di amministrazione e continuerà a mettere a disposizione del gruppo il proprio giudizio e la propria esperienza. Il passaggio completa gradualmente una successione preparata da tempo. Nel bilancio 2025 di Berkshire, Buffett figurava ancora come presidente del CdA ed ex CEO, mentre Abel era già indicato come amministratore delegato.

Il consiglio di amministrazione ha scelto come nuovo presidente Howard G. Buffett, figlio di Warren e membro del board di Berkshire dal 1993. Howard Buffett, 71 anni, è presidente e CEO della Howard G. Buffett Foundation, fondazione attiva soprattutto nei settori umanitario e della conservazione ambientale. In passato ha ricoperto incarichi anche nei consigli di amministrazione di grandi società quotate, tra cui Coca-Cola. Berkshire aveva da tempo individuato in lui una figura destinata a contribuire alla tutela della cultura e dei valori costruiti dal padre.

Susan L. Decker continuerà invece a ricoprire il ruolo di Lead Independent Director, garantendo continuità anche nella componente indipendente della governance.

Abel: «L’impatto di Warren non ha eguali»

A commentare la nuova struttura è stato proprio il CEO Greg Abel, oggi responsabile della gestione operativa del gruppo. «L’impatto di Warren su Berkshire e sui suoi azionisti non ha eguali nella storia dell’imprenditoria americana. La cultura costruita da Warren e i valori da lui sostenuti rimarranno al centro di Berkshire, e Howard ne sarà il custode», ha dichiarato Abel a nome del consiglio di amministrazione.

Il manager ha inoltre sottolineato «la cura, il rigore e la profonda conoscenza di Berkshire» che Howard porterà nel nuovo incarico, ringraziando contemporaneamente Decker per il contributo assicurato come Lead Independent Director. La decisione rappresenta un nuovo capitolo nel progressivo disimpegno operativo dell’uomo che ha trasformato Berkshire Hathaway da azienda tessile in difficoltà in uno dei maggiori conglomerati finanziari e industriali del mondo.