La Russia torna in una competizione FIFA: via libera per il Mondiale U15

La Russia era stata esclusa dalle competizioni FIFA e UEFA nel febbraio 2022, mese dell’invasione militare della vicina Ucraina, dopo che diverse federazioni europee avevano dichiarato che si sarebbero rifiutate di giocare contro avversarie russe. Lo scorso dicembre, però, la Russia era stata invitata al nuovo torneo Under 15 insieme a tutte le 211 federazioni affiliate alla FIFA, segnando il primo allentamento delle sanzioni.

Come detto, il torneo si terrà il prossimo mese in Azerbaijan. Le squadre partecipanti sono 191 e nel sorteggio la Russia è stata inserita nello stesso girone di Turchia, Afghanistan, Gibuti, Sierra Leone e Sudan.

La Russia rimane comunque esclusa delle più importanti competizioni internazionali. Al momento non è previsto il ritorno del Paese ai Campionati Europei o di squadre russe alla Champions League, sia nel calcio maschile che quello femminile. Il presidente UEFA Aleksander Čeferin ha inoltre dichiarato che le nazionali maggiori russe non potranno rientrare finché continuerà la guerra in Ucraina.

Sul tema si era espresso in maniera ferma e netta anche il ministro della Gioventù e dello Sport dell’Ucraina Matvii Bidnyi, che Calcio e Finanza lo scorso agosto ha avuto il piacere e l’onore di intervistare. Nell’intervista, il ministro ha affrontato numerosi temi: dalla necessità di mantenere l’isolamento della Russia nel sistema sportivo internazionale al ruolo dei grandi atleti ucraini nel rappresentare e dare voce al Paese, fino alla vicenda tutta italiana della mancata nomina di Andrea Pirlo a commissario tecnico della Nazionale.

«La Russia ha sempre utilizzato i successi sportivi come prova della propria potenza. Reintegrare Mosca nella comunità sportiva internazionale equivale a consentirle di dire: “Guardate, facciamo parte della rispettata comunità sportiva internazionale. Siamo forti. Vinciamo le competizioni sportive e i Giochi Olimpici”. Questo incoraggia la popolazione interna e rafforza l’idea che la Russia sia un impero forte, rispettato da tutti. Credo che dovremmo limitare tutto questo. Non si può offrire un palcoscenico ai criminali», aveva sottolineato parlando delle ipotesi di riapertura ai russi da parte del mondo dello sport.