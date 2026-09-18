On entra nel calcio e strappa Mbappè a Nike, Henry guiderà il progetto

La società produttrice di abbigliamento sportivo On entra ufficialmente nel mondo del calcio. Il brand svizzero ha annunciato oggi il debutto nel settore, accompagnata da un partner di altissimo livello: l’attaccante francese e stella del Real Madrid Kylian Mbappé. Il giocatore classe 1998 lascia così Nike dopo 20 anni e diventa il volto principale della società per quanto riguarda la sua linea calcistica.
Non solo. Secondo quanto riportato da The Athletic, come parte dell’accordo Mbappé avrebbe ricevuto una partecipazione azionaria in On, diventando così un socio del gruppo che produce abbigliamento sportivo. Un’altra novità importante per questo debutto riguarda Thierry Henry. L’ex attaccante francese – che lavorava già dietro le quinte assieme ad On – oggi è stato nominato Director of Football e guiderà il progetto calcistico dell’azienda.
Mbappé lascia Nike per On dopo quasi 20 anni
Quello di On nel mondo del calcio è un ingresso fragoroso e porta Mbappé a interrompere la sua lunga relazione con Nike, un rapporto che lo ha accompagnato in tutta la sua carriera. La collaborazione era infatti iniziata quando il giocatore aveva solo 8 anni ed è proseguita lungo la carriera attraversando successi incredibili, su tutti la Coppa del Mondo del 2018.
Adesso il francese ha scelto di voltare pagina e di diventare il nuovo testimonial di On, segnando l’ingresso del marchio svizzero nel mondo del calcio. Mbappè non sarà solo ambasciatore del brand e azionista, ma – come si legge in una nota – sarà coinvolto direttamente nello sviluppo dei prodotti.
«Mbappé sarà al centro del percorso calcistico di On, unendo uno dei giocatori più rappresentativi del calcio con uno dei marchi di abbigliamento sportivo più innovativi. Lavorerà direttamente con i team di prodotto di On, integrando la sua prospettiva d’élite nello sviluppo e nei test delle future calzature e abbigliamento da calcio. Diventerà anche ambasciatore globale di On, estendendo la partnership oltre il calcio al movimento, alle prestazioni e al design contemporaneo», ha sottolineato la società.
Il suo incarico non sarà quindi strettamente commerciale, ma si occuperà dello sviluppo dei prodotti. Grazie alla sua esperienza calcistica, Kylian lavorerà direttamente con il team per testare e sviluppare i futuri scarpini e l’abbigliamento da calcio, un nuovo settore nel quale On ha deciso di investire.
Ad esprimersi a riguardo è stato proprio Mbappé stesso: «Fin dall’inizio, ciò che mi ha attirato di On è stata l’opportunità di costruire qualcosa di completamente nuovo insieme.Voglio mettere la mia esperienza e la mia prospettiva in ciò che creiamo, promuovere ciò che è possibile attraverso l’innovazione e rimanere sempre fedele alla gioia del calcio. Abbiamo un sogno comune e questo è solo l’inizio», ha dichiarato il calciatore.
La partnership rappresenta dunque un accordo importante nel mondo del calcio, dove il mercato è dominato principalmente da Nike, Adidas e Puma. L’entrata di On riapre la concorrenza nel settore, con il brand svizzero pronto a debuttare insieme al campione francese.
Thierry Henry sarà il Director of Football di On
A guidare l’ingresso di On nel calcio ci sarà anche Thierry Henry, nominato Director of Football. L’ex attaccante francese e leggenda dell’Arsenal lavora con il brand in segreto già dalla fine del 2025, quando è nato il progetto calcistico. Henry ha seguito da vicino lo sviluppo della nuova linea e, secondo The Athletic, avrebbe avuto un ruolo anche nel convincere Mbappé a unirsi a On dopo la scadenza del suo contratto con Nike.
Il suo incarico riguarderà lo sviluppo strategico di On Football, dai rapporti con gli atleti alla progettazione dei prodotti e all’approccio del marchio alla cultura del calcio.
Il brand On è nato a Zurigo nel 2010 ed è specializzato in scarpe da corsa. Recentemente il marchio ha espresso di voler ampliare i suoi orizzonti ed entrare nel mondo del calcio, aumentando la competizione con brand rivali come New Balance e Skechers. On si era precedentemente espanso anche nel mondo del tennis: nel 2019 Federer è diventato azionista e co-imprenditore, mentre Ben Shelton è diventato partner nel 2023.
L’ingresso nel calcio non si limiterà però alle sponsorizzazioni. On sta lavorando alla propria linea di scarpini da calcio, sviluppati attraverso il confronto diretto con i giocatori. Il fondatore e co-CEO David Allemann ha spiegato a The Athletic che i primi scarpini saranno disponibili sul mercato nel 2027 e avranno un posizionamento premium. Alla base dello sviluppo ci sarà anche LightSpray, la tecnologia proprietaria di On introdotta nel 2024 che permette di ottenere calzature leggere e performanti. L’azienda vuole applicare questa tecnologia alle esigenze specifiche del calcio, coinvolgendo gli atleti nelle fasi di sviluppo e test.
Il progetto punta anche sul calcio femminile e in particolare su Sydney Schertenleib. La calciatrice era già entrata nella squadra di ambassador del brand nel dicembre 2025 per le attività legate a training e lifestyle. Ora sarà coinvolta anche nello sviluppo e nei test dei futuri scarpini da calcio. L’obbiettivo del brand è infatti creare e rafforzare la propria immagine nel calcio, soprattutto in occasione della Coppa del Mondo Femminile nell’estate del 2027.