On entra nel calcio e strappa Mbappè a Nike, Henry guiderà il progetto

Non solo. Secondo quanto riportato da The Athletic, come parte dell’accordo Mbappé avrebbe ricevuto una partecipazione azionaria in On, diventando così un socio del gruppo che produce abbigliamento sportivo. Un’altra novità importante per questo debutto riguarda Thierry Henry. L’ex attaccante francese – che lavorava già dietro le quinte assieme ad On – oggi è stato nominato Director of Football e guiderà il progetto calcistico dell’azienda.

La società produttrice di abbigliamento sportivo On entra ufficialmente nel mondo del calcio. Il brand svizzero ha annunciato oggi il debutto nel settore, accompagnata da un partner di altissimo livello: l’attaccante francese e stella del Real Madrid Kylian Mbappé. Il giocatore classe 1998 lascia così Nike dopo 20 anni e diventa il volto principale della società per quanto riguarda la sua linea calcistica.

Mbappé lascia Nike per On dopo quasi 20 anni

Quello di On nel mondo del calcio è un ingresso fragoroso e porta Mbappé a interrompere la sua lunga relazione con Nike, un rapporto che lo ha accompagnato in tutta la sua carriera. La collaborazione era infatti iniziata quando il giocatore aveva solo 8 anni ed è proseguita lungo la carriera attraversando successi incredibili, su tutti la Coppa del Mondo del 2018.

Adesso il francese ha scelto di voltare pagina e di diventare il nuovo testimonial di On, segnando l’ingresso del marchio svizzero nel mondo del calcio. Mbappè non sarà solo ambasciatore del brand e azionista, ma – come si legge in una nota – sarà coinvolto direttamente nello sviluppo dei prodotti.

«Mbappé sarà al centro del percorso calcistico di On, unendo uno dei giocatori più rappresentativi del calcio con uno dei marchi di abbigliamento sportivo più innovativi. Lavorerà direttamente con i team di prodotto di On, integrando la sua prospettiva d’élite nello sviluppo e nei test delle future calzature e abbigliamento da calcio. Diventerà anche ambasciatore globale di On, estendendo la partnership oltre il calcio al movimento, alle prestazioni e al design contemporaneo», ha sottolineato la società.

Il suo incarico non sarà quindi strettamente commerciale, ma si occuperà dello sviluppo dei prodotti. Grazie alla sua esperienza calcistica, Kylian lavorerà direttamente con il team per testare e sviluppare i futuri scarpini e l’abbigliamento da calcio, un nuovo settore nel quale On ha deciso di investire.

Ad esprimersi a riguardo è stato proprio Mbappé stesso: «Fin dall’inizio, ciò che mi ha attirato di On è stata l’opportunità di costruire qualcosa di completamente nuovo insieme.Voglio mettere la mia esperienza e la mia prospettiva in ciò che creiamo, promuovere ciò che è possibile attraverso l’innovazione e rimanere sempre fedele alla gioia del calcio. Abbiamo un sogno comune e questo è solo l’inizio», ha dichiarato il calciatore.