Il nuovo format dell’Europa League, introdotto dalla stagione 2024/2025, ha portato un aumento delle squadre da 32 a 36 e di conseguenza anche il numero di partite è aumentato. La prima fase prevede otto gare per club, dove la Juventus affronterà (oltre al NEC, partita di ieri), Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencvaros, Omonia Nicosia, Celta Vigo e Hapoel Beer-Sheva.

La Juventus inizia nel migliore dei modi il suo percorso in Europa League. I bianconeri hanno sconfitto in casa il NEC per 5-0 nella prima giornata della fase campionato, conquistando i primi tre punti della loro avventura e posizionandosi al primo posto in classifica grazie alla differenza reti.

L’aumento delle partite ha portato con sé anche maggiori ricavi dalla competizione. La UEFA ha infatti annunciato la distribuzione di 565 milioni di euro alle società, contro i circa 465 milioni di euro a stagione versati nel ciclo 2021-2024.

Ma quanto incasserà la Juventus dalla seconda competizione europea? Calcio e Finanza ha stimato i ricavi della Juventus dalla partecipazione all’Europa League e seguirà la crescita dei premi man mano che la competizione andrà avanti: una cifra che potrà aumentare ulteriormente in base ai risultati ottenuti dalla squadra nel corso della stagione europea.

Juventus premi Europa League – Il bonus per la partecipazione

Iniziando con il bonus per la partecipazione, ciascuno dei 36 club che si è qualificato per la prima fase – Juventus compresa – ha ricevuto 4,31 milioni di euro, quota suddivisa in un acconto iniziale di 4,14 milioni e un saldo di 170.000 euro (in totale nel ciclo 2021/24 questa cifra era pari a 2,92 milioni).

Juventus premi Europa League – I bonus per i risultati

La Juventus conquista non solo la sua prima vittoria in Europa, ma anche 450mila euro. Ogni risultato ottenuto nella fase di campionato porta un premio economico, ricordiamo che le vittorie portano 450mila euro e i pareggi 150mila euro. Tuttavia, un bonus extra è previsto per il piazzamento nella classifica finale: ogni club riceverà una somma basata sulla sua classifica al termine della prima fase.

L’importo totale disponibile per il bonus sarà diviso in 666 quote uguali. Il valore iniziale di ogni quota sarà di 75mila euro. La squadra con la classifica peggiore (ultimo posto) riceverà una quota (75mila euro), cifra che è stata considerata nelle stime sui ricavi minimi. Eventuali risparmi derivanti dai pareggi prima fase aumenteranno proporzionalmente il valore iniziale delle quote distribuite per ogni posizione, cosa che verosimilmente accadrà, come successo lo scorso anno.

La Juventus parte quindi nei migliori dei modi, sia dal punto di vista sportivo che da quello economico. La vittoria contro il NEC permette al club di aggiungere 450.000 euro al proprio bottino.