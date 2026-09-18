La Juventus inizia nel migliore dei modi il suo percorso in Europa League. I bianconeri hanno sconfitto in casa il NEC per 5-0 nella prima giornata della fase campionato, conquistando i primi tre punti della loro avventura e posizionandosi al primo posto in classifica grazie alla differenza reti.
Il nuovo format dell’Europa League, introdotto dalla stagione 2024/2025, ha portato un aumento delle squadre da 32 a 36 e di conseguenza anche il numero di partite è aumentato. La prima fase prevede otto gare per club, dove la Juventus affronterà (oltre al NEC, partita di ieri), Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencvaros, Omonia Nicosia, Celta Vigo e Hapoel Beer-Sheva.
L’aumento delle partite ha portato con sé anche maggiori ricavi dalla competizione. La UEFA ha infatti annunciato la distribuzione di 565 milioni di euro alle società, contro i circa 465 milioni di euro a stagione versati nel ciclo 2021-2024.
Ma quanto incasserà la Juventus dalla seconda competizione europea? Calcio e Finanza ha stimato i ricavi della Juventus dalla partecipazione all’Europa League e seguirà la crescita dei premi man mano che la competizione andrà avanti: una cifra che potrà aumentare ulteriormente in base ai risultati ottenuti dalla squadra nel corso della stagione europea.
Juventus premi Europa League – Il bonus per la partecipazione
Iniziando con il bonus per la partecipazione, ciascuno dei 36 club che si è qualificato per la prima fase – Juventus compresa – ha ricevuto 4,31 milioni di euro, quota suddivisa in un acconto iniziale di 4,14 milioni e un saldo di 170.000 euro (in totale nel ciclo 2021/24 questa cifra era pari a 2,92 milioni).
Juventus premi Europa League – I bonus per i risultati
La Juventus conquista non solo la sua prima vittoria in Europa, ma anche 450mila euro. Ogni risultato ottenuto nella fase di campionato porta un premio economico, ricordiamo che le vittorie portano 450mila euro e i pareggi 150mila euro. Tuttavia, un bonus extra è previsto per il piazzamento nella classifica finale: ogni club riceverà una somma basata sulla sua classifica al termine della prima fase.
L’importo totale disponibile per il bonus sarà diviso in 666 quote uguali. Il valore iniziale di ogni quota sarà di 75mila euro. La squadra con la classifica peggiore (ultimo posto) riceverà una quota (75mila euro), cifra che è stata considerata nelle stime sui ricavi minimi. Eventuali risparmi derivanti dai pareggi prima fase aumenteranno proporzionalmente il valore iniziale delle quote distribuite per ogni posizione, cosa che verosimilmente accadrà, come successo lo scorso anno.
La Juventus parte quindi nei migliori dei modi, sia dal punto di vista sportivo che da quello economico. La vittoria contro il NEC permette al club di aggiungere 450.000 euro al proprio bottino.
Juventus premi Europa League – I bonus del value pillar
A completare i ricavi della Juventus in Europa League c’è il value pillar, attraverso il quale la UEFA distribuisce le somme legate al valore dei diritti televisivi e al peso storico dei club. La cifra viene suddivisa in due componenti:
- La parte europea – legata al mercato dei diritti tv del continente, distribuita in base a un ranking creato utilizzando la media tra il peso del singolo mercato nazionale e il ranking UEFA su cinque anni;
- La parte non europea – legata al ranking storico/decennale, esclusi però i punti guadagnati per i titoli conquistati nella storia.
La suddivisione tra le due componenti prevede il 73% per la parte europea e il 27% per quella non europea. Il rapporto si basa sui contratti conclusi con i mercati televisivi di tutto il mondo per l’intero ciclo di riferimento entro il 1° luglio 2024. Secondo quanto previsto dalla distribuzione dei premi dell’Europa League 2026/27, il value pillar rappresenta quindi una delle principali componenti della distribuzione economica della competizione.
Per la Juventus quindi, sulla base delle stime per la stagione 2026/27, la quota europea è pari a 7,16 milioni di euro, mentre la quota non europea ammonta a 2,89 milioni di euro. Complessivamente, quindi, la Juventus incasserà 10,05 milioni di euro da questa voce.
Juventus premi Europa League – Verso quota 15 milioni
Sommando alla quota del value pillar i ricavi garantiti dalla partecipazione e il bonus ottenuto contro il NEC, la squadra di Spalletti ha già incassato 14,89 milioni di euro dall’Europa League 2026/27. La cifra può sempre aumentare in base ai pareggi o alle vittorie della squadra e in base alla posizione finale nella classifica della fase campionato.
Ecco i compensi che riceverà la Juventus per la partecipazione all’Europa League 2026/27:
- Partecipazione: 4,31 milioni di euro;
- Quota europea: 7,16 milioni di euro;
- Quota non europea: 2,89 milioni di euro;
- Posizione minima in classifica: 0,08 milioni di euro;
- Risultati: 0,45 milioni di euro;
- TOTALE: 14,89 milioni di euro