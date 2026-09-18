Italia, i convocati di Mancini per la Nations League: nove volti nuovi tra i 34 azzurri

Il calendario dell’Italia in Nations League
La Nazionale si ritroverà lunedì 21 settembre a Coverciano per la prima seduta di allenamento. Il nuovo ciclo di Mancini partirà ufficialmente venerdì 25 settembre, quando l’Italia affronterà il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma.
Tre giorni più tardi, il 28 settembre, gli Azzurri saranno impegnati in trasferta contro la Turchia all’Atatürk Spor Kompleksi di Bursa. Il 2 ottobre sarà quindi il momento della sfida alla Francia allo Stade de France di Saint-Denis, mentre il primo blocco di impegni si chiuderà il 5 ottobre al Dall’Ara di Bologna con il ritorno contro la Turchia.
Il calendario del gruppo A1 sarà poi completato a novembre dalle gare contro Francia e Belgio:
- 25 settembre 2026, ore 20.45: Italia-Belgio – Stadio Olimpico, Roma
- 28 settembre 2026, ore 20.45: Turchia-Italia – Atatürk Spor Kompleksi, Bursa
- 2 ottobre 2026, ore 20.45: Francia-Italia – Stade de France, Saint-Denis
- 5 ottobre 2026, ore 20.45: Italia-Turchia – Stadio Renato Dall’Ara, Bologna
- 12 novembre 2026, ore 20.45: Italia-Francia – Stadio Giuseppe Meazza, Milano
- 15 novembre 2026, ore 20.45: Belgio-Italia – Stadio Re Baldovino, Bruxelles
Bianchedi prima donna capo delegazione
Il raduno segnerà anche il debutto di Diana Bianchedi nel ruolo di capo delegazione della Nazionale. L’ex schermitrice azzurra, forte di una lunga esperienza dirigenziale nel mondo dello sport, sarà la prima donna a ricoprire questo incarico nella storia della Nazionale italiana.
Per Mancini inizierà così un nuovo capitolo alla guida dell’Italia, con una rosa profondamente rinnovata e una Nations League che dovrà servire anche per ricostruire entusiasmo e fiducia dopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale.