Italia, i convocati di Mancini per la Nations League: nove volti nuovi tra i 34 azzurri

Quattro partite in appena undici giorni per ripartire dopo la mancata qualificazione al Mondiale. La Nazionale italiana torna in campo per la UEFA Nations League 2026/27 e lo farà con Roberto Mancini nuovamente alla guida degli Azzurri. Per il suo ritorno sulla panchina dell’Italia, il commissario tecnico ha scelto un gruppo particolarmente ampio, composto da 34 calciatori, con ben nove giocatori alla prima convocazione in Nazionale maggiore.

Le novità sono il portiere del Bologna Massimo Pessina, i difensori Daniele Ghilardi della Roma, Michael Kayode del Brentford ed Eddy Kouadio del Monza, i centrocampisti Alessandro Romano del Cagliari e Issa Doumbia dello Sporting CP e gli attaccanti Sebastiano Esposito del Sassuolo, Antonio Vergara del Napoli e Mohamed Alì Zoma del Norimberga.

Confermati anche Honest Ahanor, oggi al Crystal Palace, e Samuele Inacio del Borussia Dortmund, già convocati lo scorso giugno per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Tornano invece a vestire l’azzurro Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo, entrambi assenti dall’ottobre 2024, oltre a Rolando Mandragora, la cui ultima convocazione risaliva al marzo 2021.