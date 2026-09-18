Italia, i convocati di Mancini per la Nations League: nove volti nuovi tra i 34 azzurri

Tra le novità anche Mohamed Alì Zoma. Il raduno segnerà inoltre il debutto di Diana Bianchedi nel ruolo di capo delegazione della Nazionale.

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Italia convocati Mancini
(Foto: Robert Cianflone/Getty Images)

Quattro partite in appena undici giorni per ripartire dopo la mancata qualificazione al Mondiale. La Nazionale italiana torna in campo per la UEFA Nations League 2026/27 e lo farà con Roberto Mancini nuovamente alla guida degli Azzurri. Per il suo ritorno sulla panchina dell’Italia, il commissario tecnico ha scelto un gruppo particolarmente ampio, composto da 34 calciatori, con ben nove giocatori alla prima convocazione in Nazionale maggiore.

Le novità sono il portiere del Bologna Massimo Pessina, i difensori Daniele Ghilardi della Roma, Michael Kayode del Brentford ed Eddy Kouadio del Monza, i centrocampisti Alessandro Romano del Cagliari e Issa Doumbia dello Sporting CP e gli attaccanti Sebastiano Esposito del Sassuolo, Antonio Vergara del Napoli e Mohamed Alì Zoma del Norimberga.

Confermati anche Honest Ahanor, oggi al Crystal Palace, e Samuele Inacio del Borussia Dortmund, già convocati lo scorso giugno per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Tornano invece a vestire l’azzurro Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo, entrambi assenti dall’ottobre 2024, oltre a Rolando Mandragora, la cui ultima convocazione risaliva al marzo 2021.

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Italia, i 34 convocati di Mancini per la Nations League

Portieri

  • Marco Carnesecchi (Atalanta)
  • Gianluigi Donnarumma (Manchester City)
  • Massimo Pessina (Bologna)
  • Guglielmo Vicario (Juventus)

Difensori

  • Honest Ahanor (Crystal Palace)
  • Alessandro Bastoni (Inter)
  • Riccardo Calafiori (Arsenal)
  • Diego Coppola (Paris FC)
  • Giovanni Di Lorenzo (Napoli)
  • Federico Dimarco (Inter)
  • Daniele Ghilardi (Roma)
  • Michael Kayode (Brentford)
  • Eddy Kouadio (Monza)
  • Gianluca Mancini (Roma)
  • Giorgio Scalvini (Atalanta)

Centrocampisti

  • Nicolò Barella (Inter)
  • Bryan Cristante (Roma)
  • Issa Doumbia (Sporting CP)
  • Nicolò Fagioli (Fiorentina)
  • Davide Frattesi (Lazio)
  • Rolando Mandragora (Torino)
  • Alessandro Romano (Cagliari)
  • Sandro Tonali (Tottenham)

Attaccanti

  • Nicolò Cambiaghi (Bologna)
  • Francesco Pio Esposito (Inter)
  • Sebastiano Esposito (Sassuolo)
  • Samuele Inacio (Borussia Dortmund)
  • Moise Kean (Como)
  • Daniel Maldini (Cagliari)
  • Giacomo Raspadori (Atalanta)
  • Gianluca Scamacca (Atalanta)
  • Antonio Vergara (Napoli)
  • Nicolò Zaniolo (Udinese)
  • Mohamed Alì Zoma (Norimberga)

Il calendario dell’Italia in Nations League

La Nazionale si ritroverà lunedì 21 settembre a Coverciano per la prima seduta di allenamento. Il nuovo ciclo di Mancini partirà ufficialmente venerdì 25 settembre, quando l’Italia affronterà il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma.

Tre giorni più tardi, il 28 settembre, gli Azzurri saranno impegnati in trasferta contro la Turchia all’Atatürk Spor Kompleksi di Bursa. Il 2 ottobre sarà quindi il momento della sfida alla Francia allo Stade de France di Saint-Denis, mentre il primo blocco di impegni si chiuderà il 5 ottobre al Dall’Ara di Bologna con il ritorno contro la Turchia.

Il calendario del gruppo A1 sarà poi completato a novembre dalle gare contro Francia e Belgio:

  • 25 settembre 2026, ore 20.45: Italia-Belgio – Stadio Olimpico, Roma
  • 28 settembre 2026, ore 20.45: Turchia-Italia – Atatürk Spor Kompleksi, Bursa
  • 2 ottobre 2026, ore 20.45: Francia-Italia – Stade de France, Saint-Denis
  • 5 ottobre 2026, ore 20.45: Italia-Turchia – Stadio Renato Dall’Ara, Bologna
  • 12 novembre 2026, ore 20.45: Italia-Francia – Stadio Giuseppe Meazza, Milano
  • 15 novembre 2026, ore 20.45: Belgio-Italia – Stadio Re Baldovino, Bruxelles

Bianchedi prima donna capo delegazione

Il raduno segnerà anche il debutto di Diana Bianchedi nel ruolo di capo delegazione della Nazionale. L’ex schermitrice azzurra, forte di una lunga esperienza dirigenziale nel mondo dello sport, sarà la prima donna a ricoprire questo incarico nella storia della Nazionale italiana.

Per Mancini inizierà così un nuovo capitolo alla guida dell’Italia, con una rosa profondamente rinnovata e una Nations League che dovrà servire anche per ricostruire entusiasmo e fiducia dopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale.

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