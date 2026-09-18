La sfida sarà inserita all’interno di “Domenica Sportiva Pomeriggio” , il programma condotto da Gianluca Semprini e Francesca Spaziani Testa , in onda nella fascia compresa tra le 14.00 e le 18.00. Sono previsti collegamenti con il Breda già nel prepartita, mentre dalle 15.00 spazio alla diretta integrale dell’incontro. La telecronaca sarà affidata a Giuseppe Galati , con Andrea Mantovani come seconda voce e Piergiorgio Severini a bordocampo.

L’ Inter U23 sbarca in chiaro. La seconda squadra nerazzurra sarà infatti protagonista su Rai 2 in occasione della sfida contro il Foggia , valida per la sesta giornata del Girone C della Serie C 2026/27 . L’appuntamento è fissato per domenica 20 settembre alle ore 15.00 , quando Inter U23 e Foggia scenderanno in campo allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni . La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 2, offrendo così alla formazione dell’Inter una vetrina nazionale.

Quella tra Inter U23 e Foggia sarà la seconda partita della stagione di Serie C trasmessa su Rai 2, dopo Ravenna-Perugia, andata in onda domenica 13 settembre. La Lega Pro ha infatti trovato spazio nel nuovo palinsesto domenicale della Rai, con l’obiettivo di garantire maggiore esposizione nazionale al campionato e ai suoi club.

Come arriva l’Inter U23 alla sfida

Per l’Inter U23 di Stefano Vecchi, inserita in questa stagione nel Girone C, l’incontro arriva dopo le prime cinque giornate di campionato. I nerazzurri hanno raccolto finora 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e due sconfitte, e occupano il nono posto in classifica. L’ultimo turno ha regalato un risultato importante: l’Inter U23 si è imposta 2-0 sul campo del Crotone, tornando alla vittoria dopo le sconfitte contro Picerno e Casertana. Tra i protagonisti di questo avvio di stagione c’è anche Mattia Mosconi, già autore di tre reti in campionato.

Dall’altra parte ci sarà un Foggia che dopo cinque giornate ha raccolto 5 punti e occupa il sedicesimo posto del Girone C, con una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Per il progetto Under 23 dell’Inter sarà dunque anche un’occasione di particolare visibilità: dopo il debutto della seconda squadra nerazzurra tra i professionisti nella stagione 2025/26, la sfida con il Foggia porterà per la prima volta in questa stagione l’Inter U23 davanti al grande pubblico della televisione generalista.