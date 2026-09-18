Inchiesta arbitri, anche la Procura FIGC verso l’archiviazione per Inter e Rocchi

Anche la giustizia sportiva si avvia verso l’archiviazione del filone dell’inchiesta ribattezzata “arbitropoli” che coinvolgeva l’Inter e l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Secondo quanto riportato da Il Giorno, dopo la richiesta di archiviazione avanzata lo scorso 14 luglio dalla Procura di Milano, anche la Procura Federale FIGC, al termine di 60 giorni di indagini, sarebbe pronta a chiudere il procedimento – formalmente ancora aperto – senza contestare illeciti sportivi.
Gli accertamenti condotti dal procuratore federale Giuseppe Chinè e dal suo staff hanno riguardato anche le intercettazioni confluite nell’inchiesta penale e sono stati accompagnati dall’audizione, in qualità di testimoni, di numerosi arbitri che non erano stati coinvolti nel procedimento della magistratura ordinaria. L’obiettivo era verificare l’esistenza di eventuali pressioni, condizionamenti o interferenze nei confronti dei direttori di gara. Dagli approfondimenti, tuttavia, non sarebbero emersi elementi in grado di sostenere la contestazione di un illecito sportivo.
Inter, nessun elemento su pressioni agli arbitri
La conclusione della Procura Federale dovrebbe quindi seguire la stessa direzione imboccata dalla magistratura milanese. La Procura di Milano, chiudendo le indagini preliminari sulla presunta frode sportiva, aveva infatti ritenuto che non esistessero elementi per configurare un «sistema strutturato» di interferenze, definendo alcuni degli elementi emersi come «mere illazioni» o «suggestioni senza base probatoria».
Anche sul fronte sportivo non sarebbero state individuate prove di ingerenze dell’Inter nei confronti della classe arbitrale. Nell’analizzare gli atti, Chinè avrebbe considerato inopportune alcune esternazioni di Andrea Butti, ex team manager nerazzurro e oggi dirigente della Lega Serie A, ritenute espressioni particolarmente accese di un atteggiamento da tifoso.
Da quelle conversazioni, tuttavia, non sarebbero emersi elementi sufficienti a dimostrare un’attività di condizionamento. Un aspetto considerato rilevante è inoltre l’assenza, negli atti esaminati, di intercettazioni tra dirigenti dell’Inter e arbitri o designatori arbitrali. La richiesta di archiviazione della Procura Federale segna dunque una nuova indicazione nella stessa direzione già assunta dall’inchiesta penale.
Resta aperto il fascicolo sulle presunte “bussate” al VAR
Non tutti gli accertamenti legati alla vicenda arbitrale sono però destinati alla chiusura. Rimane infatti aperto un distinto fascicolo sulle cosiddette “bussate” al VAR, episodio sul quale sono ancora in corso approfondimenti. In questo filone risultano indagati, nell’ambito dell’ipotesi di frode sportiva, l’ex supervisore arbitrale Andrea Gervasoni, i varisti Luigi Nasca e Marco Di Vuolo e lo stesso Gianluca Rocchi.
Si tratta dunque di un procedimento differente rispetto al filone relativo alle presunte interferenze dell’Inter: mentre per quest’ultimo sia la Procura ordinaria sia quella federale si stanno orientando verso l’archiviazione, gli accertamenti relativi al funzionamento e alla gestione del VAR restano ancora aperti.