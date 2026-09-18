La UEFA paga già i primi bonus Champions: alle italiane quasi 150 milioni

L’edizione della Champions League 2026/27 è appena iniziata, ma i club partecipanti passano subito all’incasso. Nella giornata di oggi, secondo quanto può rivelare Calcio e Finanza, la UEFA effettuerà infatti i primi pagamenti per la presenza nella massima competizione europea per club, distribuendo sia la gran parte della quota di partecipazione, sia il 75% di quanto previsto sulla base del “value pillar”, quella voce accorpa i vecchi market pool e ranking storico.
Nel complesso, la Federcalcio europea verserà nelle casse delle società un totale di oltre 1,3 miliardi di euro tra bonus per la partecipazione (643 milioni) i premi del value pillar (640 milioni, il 75% del totale) e i bonus riconosciuti ai club eliminati durante i playoff validi per la qualificazione alla fase campionato, 30 milioni di euro complessivi da dividere tra le società.
Le cifre per i club italiani: Inter al top
Tra i club che passano all’incasso ci sono chiaramente anche quelli italiani, che secondo le stime di Calcio e Finanza metteranno a bilancio un totale di oltre 147 milioni di euro. Partendo dal bonus per la partecipazione alla Champions League, Inter, Napoli, Roma e Como riceveranno ciascuna 17,87 milioni di euro in questa prima fase (il saldo di questa quota arriverà alla fine della competizione, per un totale di 18,62 milioni).
Per quanto riguarda invece il value pillar, l’Inter è il club che incassa più di tutti: 24,01 milioni di euro, ricordando sempre che si tratta del 75% della cifra complessiva. Segue la Roma con poco meno di 23 milioni di euro, poi il Napoli che si ferma prima dei 20 milioni e chiude questa particolare classifica il Como, con un po’ meno di 10 milioni. I lariani scontano uno storico nullo in termini di partecipazioni alle coppe europee.
|INTER
|ROMA
|NAPOLI
|COMO
|Bonus partecipazione
|17,87
|17,87
|17,87
|17,87
|Pillar value (75%)
|24,01
|22,87
|19,28
|9,71
|TOTALE
|41,88
|40,74
|37,15
|27,58
Nel complesso, come detto, gli incassi totali arrivano a oltre 147 milioni di euro. L’Inter riceverà quasi 42 milioni in questa occasione, mentre la Juventus si ferma a un passo dai 41 milioni. Incasso da poco più di 37 milioni di euro per il Napoli, mentre il Como riceverà oltre 27,5 milioni di euro.