La UEFA paga già i primi bonus Champions: alle italiane quasi 150 milioni

L’edizione della Champions League 2026/27 è appena iniziata, ma i club partecipanti passano subito all’incasso. Nella giornata di oggi, secondo quanto può rivelare Calcio e Finanza, la UEFA effettuerà infatti i primi pagamenti per la presenza nella massima competizione europea per club, distribuendo sia la gran parte della quota di partecipazione, sia il 75% di quanto previsto sulla base del “value pillar”, quella voce accorpa i vecchi market pool e ranking storico.

Nel complesso, la Federcalcio europea verserà nelle casse delle società un totale di oltre 1,3 miliardi di euro tra bonus per la partecipazione (643 milioni) i premi del value pillar (640 milioni, il 75% del totale) e i bonus riconosciuti ai club eliminati durante i playoff validi per la qualificazione alla fase campionato, 30 milioni di euro complessivi da dividere tra le società.