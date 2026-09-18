L'AIA sull'inchiesta arbitri: «Sempre convinti della correttezza dei nostri associati»

L’Associazione Italiana Arbitri ha accolto con soddisfazione la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura di Monza nell’ambito della tranche dell’inchiesta sul caso arbitri relativa all’ipotesi di concorso in frode sportiva. Il procedimento riguardava l’ex responsabile della CAN Gianluca Rocchi, l’ex componente Andrea Gervasoni e i VMO Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca.

In una nota, l’AIA ha spiegato di avere appreso la notizia dagli organi di stampa, sottolineando la fiducia sempre riposta nei propri associati e nell’operato della magistratura. «Una notizia che accogliamo con grandissima soddisfazione, essendo sempre stati convinti dell’assoluta correttezza dei nostri associati e fiduciosi nell’operato della magistratura», si legge nel comunicato.