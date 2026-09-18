A-Cap, allarme negli USA per i legami con 777 Partners: chiesto un intervento d’urgenza

Come riportato da Bloomberg, il direttore del South Carolina Department of Insurance, Michael Wise , ha presentato un’istanza per mettere in “rehabilitation” Atlantic Coast Life Insurance Co. e la controllata di riassicurazione Southern Atlantic Re Inc. . Si tratta di una procedura che, se autorizzata dal giudice, porterebbe le società sotto il controllo del regolatore, con l’obiettivo di analizzarne la situazione finanziaria e intervenire su eventuali squilibri.

Nuove tensioni negli Stati Uniti per Advantage Capital Holdings (A-Cap) , il gruppo assicurativo che ha rilevato diversi asset riconducibili alla galassia 777 Partners e che è anche azionista di minoranza del Genoa . Il Dipartimento delle Assicurazioni della Carolina del Sud ha chiesto a un tribunale statale di intervenire su due compagnie del gruppo, sostenendo che si trovino in una posizione «finanziariamente pericolosa».

I rapporti con 777 Partners

Al centro della vicenda ci sono ancora una volta i rapporti finanziari con 777 Partners, il gruppo di investimento statunitense entrato in crisi dopo avere costruito negli anni scorsi una vasta rete di partecipazioni, anche nel calcio europeo (rete che comprendeva anche il Genoa). Secondo quanto indicato nell’istanza citata da Bloomberg, le procedure concorsuali riguardanti 777 mostrerebbero come A-Cap e alcune sue affiliate possano vantare crediti per quasi 1,3 miliardi di dollari nei confronti del gruppo e di società collegate.

Il regolatore della Carolina del Sud contesta inoltre ad Atlantic Coast e Southern Atlantic Re di avere sovrastimato il valore di alcuni asset e di non avere comunicato completamente determinati investimenti effettuati con soggetti affiliati. Wise ha evidenziato in particolare i rischi per le migliaia di clienti, in larga parte anziani, che hanno acquistato rendite e altri prodotti assicurativi da Atlantic Coast Life. Il timore dell’autorità è che le difficoltà possano aumentare e propagarsi nonostante le precedenti rassicurazioni della compagnia sulla gestione delle esposizioni verso 777.

Nei primi sei mesi del 2026, secondo l’istanza, capitale e surplus complessivi di Atlantic Coast sono diminuiti del 42%, mentre i clienti hanno riscattato rendite per un valore lordo di circa 463 milioni di dollari.

Gli investimenti considerati a rischio

Le contestazioni riguardano anche la composizione del portafoglio. Alla fine del 2025, secondo il regolatore, circa il 30% della liquidità e degli asset investiti di Atlantic Coast era rappresentato da strumenti di private credit con rating inferiore all’investment grade e prestiti garantiti privi di rating. Una quota che sarebbe stata nettamente superiore al limite del 10% previsto per determinate attività di private placement negli accordi di gestione con società del gruppo A-Cap.

Il Dipartimento contesta inoltre alcune modalità di classificazione degli investimenti. Decine di milioni di dollari di attività sarebbero state indicate come investment grade nonostante non avessero un rating, mentre alcuni investimenti sarebbero stati classificati come non affiliati pur presentando, secondo il regolatore, legami con società della stessa galassia.

A-Cap ha respinto duramente le accuse. Un portavoce delle compagnie ha definito le contestazioni di Wise false e sostenuto che l’azione del regolatore rischi di creare timori tra i clienti, ribadendo che le società hanno continuato a rispettare i propri obblighi verso gli assicurati.