Nuovo aumento di capitale per il Tottenham: dalla proprietà quasi 400 mln in un anno

Con la nuova iniezione, nell’ultimo anno il Tottenham ha ricevuto dalla famiglia Lewis 320 milioni di sterline (oltre 370 milioni di euro). Il denaro non è formalmente destinato al calciomercato, ma al rafforzamento del capitale circolante , cioè alla gestione del fabbisogno finanziario corrente del club. Una distinzione importante ma non assoluta, perché il sostegno alla liquidità permette anche di assorbire meglio gli investimenti già effettuati sul mercato e di mantenere maggiore flessibilità finanziaria dopo le spese sostenute nelle ultime sessioni.

Nuovo aumento di capitale per il Tottenham da parte della famiglia Lewis. La proprietà della squadra inglese, che controlla il club dal 2001, ha versato 120 milioni di sterline (140 milioni di euro), attraverso l’acquisto di nuove azioni ENIC , la società che controlla l’88,30% degli Spurs. A riportarlo è The Athletic. Si tratta non solo del terzo aumento di capitale nell’ultimo anno ma anche del più consistente. A ottobre 2025, la famiglia Lewis aveva già versato 100 milioni di sterline (116 milioni di euro), seguiti da altri 100 milioni nel giugno 2026.

Il Tottenham la scorsa estate ha effettuato operazioni particolarmente costose, tra cui l’acquisto del giocatore italiano Sandro Tonali dal Newcastle per 100 milioni di sterline tra parte fissa e bonus (116 milioni di euro) e Mateus Fernandes dal West Ham per 85 milioni di sterline (99 milioni di euro). Gli aumenti di capitale hanno avuto conseguenze anche sulla partecipazione di Daniel Levy. L’ex presidente del Tottenham ha lasciato il ruolo nel settembre 2025 ma mantiene una quota significativa di ENIC attraverso alcuni trust familiari.

All’ex presidente venne data l’opportunità di partecipare all’operazione lo scorso giugno, ma scelse di non farlo. La sua quota in ENIC è così scesa dal 29,88% al 27,38%, mentre la partecipazione indiretta nel Tottenham è passata da circa il 26% a circa il 24%. Non è invece ancora chiaro se Levy abbia avuto la possibilità di partecipare anche all’ultima iniezione di capitale.

Con i nuovi 120 milioni sterline, il totale degli aumenti di capitale provenienti dalla famiglia Lewis supera quindi 450 milioni di sterline (523 milioni di euro) a partire da maggio 2022, di cui 320 milioni (372 milioni di euro) solo nell’ultimo anno.