I tifosi della Lazio non cambiano idea: «Contestazione avanti a oltranza»

A Nepi (piccolo comune in provincia di Viterbo) sono comparsi tre nuovi manifesti. Il primo recita: «Sappiamo leggere i bilanci, Consob e istituzioni i tuoi agganci», contestando l’accusa di aggiotaggio al centro dell’inchiesta, mentre il secondo si rivolge direttamente a Lotito: «Vai cercando i mandanti? La totalità del popolo laziale. Tutti quanti». Il terzo, invece, riassume la richiesta dei contestatori: «Libera la Lazio» .

La contestazione dei tifosi della Lazio non conosce tregua. La tifoseria biancoceleste continuerà a protestare contro Claudio Lotito anche dopo l’inchiesta della Procura di Roma relativa alle presunte pressioni che il patron avrebbe subito per arrivare alla cessione del club. A riportarlo è l’edizione romana de La Repubblica. La mobilitazione continua dunque ad oltranza e coinvolge gruppi organizzati, tifosi e numerose pagine social.

Nelle ultime settimane, con i biancocelesti che hanno raccolto 10 punti nelle prime quattro giornate di campionato, qualcuno si sta interrogando sull’opportunità di rientrare, ma la maggioranza continuerà a restare fuori. Fra chi contesta ci sono anche diverse figure di rilievo del mondo della politica e dello spettacolo: il presidente della Regione Francesco Rocca aveva reso pubblica la propria idea circa la contestazione al numero uno biancoceleste a luglio.

Oltre a lui non hanno mai nascosto il proprio dissenso dalla gestione del presidente i cantanti Tommaso Paradiso e Briga così come il presentatore televisivo Pino Insegno. Il malessere è quindi diffuso e condiviso, e va ben oltre l’eventuale piano per spingere Lotito a vendere la società. Al punto che anche dopo l’inizio delle indagini la maggioranza dei tifosi continuerà a protestare imputando al presidente la malagestione del club.