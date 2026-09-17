La Serie A e quel patrimonio inespresso del 30%. La sfida delle sponsorizzazioni passa da tecnologia, dati, brand association e personalizzazione

L’incontro, moderato da Stefano Gianuario , Chief Operating Officer di Fair Play Media e vicedirettore vicario di Sport e Finanza, ha messo a confronto figure rappresentative di club, sponsor, advisor e operatori di mercato: Andrea Bettelli , Senior Engagement Manager di Strategy3 – Ipsos Doxa; Francesco Alivia , Business Director di Dentsu Sport & Entertainment; Gabriella Cuzzone , Direttore Marketing di SGAM; Christoph Winterling , Chief Revenue Officer del Bologna FC; e Stefano Deantoni , Direttore Marketing di Infront. Hanno aperto e chiuso i lavori Federico Gaetano , CEO di StageUp, e Giovanni Palazzi , Presidente di StageUp.

È con queste premesse che si è sviluppato il webinar, al quale hanno preso parte oltre 100 iscritti tra professionisti del settore, responsabili di aziende che operano nell’ecosistema dello sport business e studenti interessati a entrarvi.

La nuova piattaforma Football Sponsor 360 , sviluppata da StageUp, utilizza l’intelligenza artificiale e si basa su 26 anni di dati proprietari per misurare e quantificare il valore commerciale delle sponsorizzazioni in Serie A. Il punto di partenza è rappresentato dai limiti delle metriche tradizionali, ancora fortemente concentrate sulla visibilità mediatica e non sempre in grado di cogliere tutte le componenti che concorrono alla creazione di valore.

«Quando si scopre un pozzo di petrolio, le tecniche tradizionali consentono solitamente di estrarne circa il 70%; il restante 30% rimane bloccato nel sottosuolo in attesa di nuove tecnologie e risorse in grado di rendere conveniente il recupero». La metafora utilizzata da Stefano Deantoni, Direttore Marketing di Infront , durante il webinar “Le sponsorizzazioni in Serie A: le nuove frontiere dei dati e della pianificazione” , descrive bene il tema al centro del confronto promosso da StageUp in collaborazione con Calcio e Finanza.

Dal confronto è emerso un punto comune: la sponsorizzazione moderna non può più essere ricondotta alla sola esposizione del marchio. Il valore della partnership si costruisce nella capacità di mettere in relazione identità del brand, conoscenza delle community, obiettivi commerciali, contenuti, hospitality, attivazione e misurazione dei risultati.

Verso il nuovo paradigma: dalla visibilità alla brand association

A introdurre il tema è stato Federico Gaetano, che ha ricondotto la funzione di Football Sponsor 360 a una logica di valutazione ex ante, utile tanto ai club quanto alle aziende.

«Football Sponsor 360 nasce da una domanda: quanto vale ciò che il club sta vendendo e che l’azienda sta acquistando? Ci stiamo quindi spostando in una logica ex-ante, che diventa protagonista nella fase di pianificazione e costruzione dell’investimento», ha spiegato il CEO di StageUp.

Per un club, questo significa conoscere il valore dei propri asset prima di portarli sul mercato e poter quindi costruire il format e il prezzo sulla base di una valutazione più consapevole. Per l’azienda significa invece partire dai propri obiettivi, individuare il partner più coerente e verificare la funzionalità dell’investimento rispetto alle proprie esigenze.

Il passaggio dalla valutazione del singolo diritto alla costruzione della partnership porta direttamente al tema profondo, ossia la vera – nonché necessaria -evoluzione della sponsorship.

Durante il confronto è emersa anche una ricostruzione di quello che è stato lo schema evolutivo del rapporto tra sponsorizzazione e comunicazione d’impresa, che ha attraversato tre fasi: dalla ricerca di notorietà e dal legame con il territorio; alla sponsorizzazione come strumento per rafforzare o modificare l’immagine del brand; fino all’attuale concezione della partnership come punto di partenza per costruire relazioni con le community.

«Nella seconda fase gli obiettivi diventano promuovere, riposizionarsi, rilanciare un brand e avviare un dialogo con clienti e potenziali clienti. Questo richiede attenzione nella scelta del partner, squadra o atleta, per trasferire il percepito positivo all’azienda tramite la brand association», ha spiegato Andrea Bettelli, Senior Engagement Manager di Strategy3 – Ipsos Doxa.