La prima giornata della UEFA Europa League 2026/27 si conclude oggi, giovedì 17 settembre. Solo per questa settimana d’esordio, infatti, la seconda competizione europea coprirà più giorni (mercoledì e giovedì). Oggi debutta la Juventus, che affronterà il Nec all’Allianz Stadium di Torino. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.

I bianconeri arrivano alla competizione europea in un clima teso, di contestazioni, culminato dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Avrà la possibilità di riscattarsi davanti ai propri tifosi questa sera, contro la squadra olandese che torna in una manifestazione internazionale dopo quasi 20 anni.

Ma dove vedere Juventus Nec in tv e streaming? La partita sarà disponibile in esclusiva su Sky e Now.