La prima giornata della UEFA Europa League 2026/27 si conclude oggi, giovedì 17 settembre. Solo per questa settimana d’esordio, infatti, la seconda competizione europea coprirà più giorni (mercoledì e giovedì). Oggi debutta la Juventus, che affronterà il Nec all’Allianz Stadium di Torino. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.
I bianconeri arrivano alla competizione europea in un clima teso, di contestazioni, culminato dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Avrà la possibilità di riscattarsi davanti ai propri tifosi questa sera, contro la squadra olandese che torna in una manifestazione internazionale dopo quasi 20 anni.
Ma dove vedere Juventus Nec in tv e streaming? La partita sarà disponibile in esclusiva su Sky e Now.
Dove vedere Juventus-Nec in tv – L’Europa League è su Sky
La seconda competizione più importante a livello di club in Europa è visibile su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Juventus-Nec sarà visibile al canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252.
Insieme a NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la pay tv di Comcast trasmette in esclusiva tutte le partite della stagione 2026/2027, dai playoff dei preliminari ai primi incontri della classifica unica fino alla finale di Francoforte sul Meno del 26 maggio 2027.
Dove vedere Juventus-Nec in streaming
Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Juventus-Nec sarà visibile in streaming su Sky Go o NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).
Si può accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.
Dove vedere Juventus-Nec in tv e streaming gratis
Juventus-Nec non sarà visibile gratuitamente.
Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati, dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro su TV8 una sola sfida a giornata: il miglior match tra formazioni straniere.
Juventus-Nec, tutte le info – Europa League 2026/27
- Data: giovedì 17 settembre 2026
- Orario: 21
- Stadio: Allianz Stadium, Torino
- Diretta TV: Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport 252)
- Streaming: Sky Go, NOW
- Diretta gratis: non disponibile per la partita