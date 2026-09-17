Serie A, arriva la nuova offerta DAZN: Full a meno di 330 euro per tutta la stagione

La quinta giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta di tre settimane, si preannuncia dunque ricca di fascino e di sfide da non perdere. Così come non è da perdere la nuova offerta di DAZN Full , ( clicca qui per i dettagli)che consente di accedere all’intero catalogo della piattaforma a condizioni particolarmente vantaggiose.

Roma-Inter all’Olimpico per una sfida che vale la testa della classifica di Serie A prima del lungo break per le nazionali. E ancora il Como che sogna in grande e punta alla quarta vittoria consecutiva in campionato sul campo del Frosinone, oppure la Juventus che ospita l’Atalanta in uno scontro diretto che mette in palio punti preziosi per non perdere terreno rispetto alla vetta della classifica.

Conti alla mano, la nuova promo garantisce quindi di godersi l’intera stagione sportiva con un abbonamento che, nei primi tre mesi, costa meno di 20 euro al mese e che successivamente rimane sotto la soglia dei 30 euro.

Tra i principali contenuti disponibili rientrano tutte le 380 partite di Serie A Enilive , la Serie BKT , il calcio internazionale e un’ampia proposta di sport live e on demand. Inoltre, va ricordato che il piano Full consente di utilizzare l’abbonamento su due dispositivi contemporaneamente.

Il costo complessivo dell’abbonamento per i 12 mesi è quindi di 329,88 euro , con un risparmio di 114 euro rispetto ai 443,88 euro previsti dal prezzo di listino del piano Full annuale con pagamento in 12 rate.

La promozione è disponibile dal 17 al 20 settembre 2026 e prevede il piano Full con pagamento dilazionato per 12 mesi a 19,99 euro al mese per i primi tre mesi , per poi passare a 29,99 euro al mese per i successivi nove mesi .

DAZN Full: quanto costa senza la promozione

Il piano Full prevede attualmente diverse modalità di sottoscrizione, con condizioni economiche differenti a seconda della formula scelta.

36,99 euro al mese per 12 mesi con il piano annuale e pagamento dilazionato;

per 12 mesi con il piano annuale e pagamento dilazionato; 46,99 euro al mese con il piano mensile, che consente di disattivare il rinnovo con 30 giorni di preavviso;

con il piano mensile, che consente di disattivare il rinnovo con 30 giorni di preavviso; 379 euro in un’unica soluzione con il piano annuale a pagamento anticipato.

Va da sé quindi che la nuova offerta risulta particolarmente conveniente soprattutto se confrontata con la prima delle tre formule. Come anticipato, con pagamento annuale dilazionato, con il vincolo dei 12 mesi, il costo scende di 114 euro, da 443,88 euro a 329,88 euro, risparmiando quasi quattro mensilità.

Ancora più significativa, ovviamente, la differenza rispetto alla fee mensile, con la possibilità di rescindere in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni. Ponendo un abbonamento comunque lungo 12 mesi, al prezzo di 46,99 euro, la spesa complessiva sarebbe pari a 563,88 euro, oltre 230 euro in più rispetto al costo della nuova promozione.

Non solo Serie A: gli altri sport su DAZN

Il piano Full non è però dedicato esclusivamente al calcio. In queste settimane, tra gli appuntamenti di maggiore interesse, c’è anche il CEV EuroVolley maschile 2026, in programma dal 9 al 26 settembre con l’Italia tra le nazionali protagoniste e diverse sedi italiane coinvolte, tra Napoli, Modena, Torino e Milano.

L’offerta DAZN comprende inoltre un catalogo articolato di discipline sportive, con contenuti live e on demand che affiancano il calcio e ampliano la proposta per gli appassionati nel corso dell’intera stagione.

Come attivare DAZN Full a 19,99 euro

Per usufruire della promozione è sufficiente accedere al sito ufficiale di DAZN, registrarsi o effettuare il login con il proprio account e selezionare il piano Full con pagamento annuale dilazionato.

La promozione è disponibile dal 17 settembre fino alla fine della giornata di domenica 20 settembre 2026. Il prezzo sarà di 19,99 euro al mese per i primi tre mesi e di 29,99 euro al mese per i successivi nove mesi, con un vincolo complessivo di 12 mesi.

Per attivare l’offerta:

accedere al sito ufficiale di DAZN ;

; registrarsi oppure effettuare il login con il proprio account;

selezionare il piano DAZN Full con pagamento annuale dilazionato;

con pagamento annuale dilazionato; completare la procedura di attivazione verificando le condizioni dell’offerta.

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