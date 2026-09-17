Il maxi piano del Barcellona: ricavi a quota 1,5 miliardi entro il 2030/31

A spingere maggiormente il fatturato della società catalana sarà soprattutto il pieno utilizzo del Spotify Camp Nou , tornato a disposizione dopo la mastodontica opera di riqualificazione. Inoltre, ulteriori ricavi previsti sono legati ad attività commerciali e merchandising. «Con lo stadio pienamente operativo, genereremo profitti. Ora, con lo stadio in costruzione, la grande sfida è raggiungere il punto di pareggio», ha ammesso il dirigente Sergio Serrano in conferenza stampa.

Il Barcellona ha già superato nella scorsa stagione il miliardo di ricavi, nonostante il ritorno al Camp Nou sia stato solamente parziale. Serrano si ritiene soddisfatto del risultato, anche considerando il superamento dei 994 milioni registrati nella stagione 2024/25. Il dirigente ha inoltre annunciato la riapertura parziale della terza tribuna per il primo trimestre del 2027.

Gli obbiettivi della squadra non sono soltanto sul campo. Il club punta per la stagione 2026/27 ad ottenere 1,195 miliardi di euro di ricavi, cifra considerata dal club uno scenario “prudente”. Il Camp Nou dovrebbe contribuire con 285 milioni di euro, mentre i ricavi televisivi sono stimati in 247 milioni. A crescere maggiormente sarà invece l’area commerciale, con un obiettivo di 577 milioni di euro, il 10% in più rispetto alla stagione precedente. La crescita nel commerciale è legata anche agli investimenti nel merchandising, con nuovi negozi e una maggiore integrazione di professionisti già presenti nell’organizzazione.

Per quanto riguarda gli stipendi dei giocatori, per questa stagione ci sarà un aumento significativo pari all’11%. Gli stipendi passeranno quindi da 571 milioni nel 2025/26 a 636 milioni nel 2026/27. Gli stipendi invece da non giocatori, si alzeranno di 10 milioni, arrivando a 39 milioni di euro. Sul fronte del Fair Play Finanziario interno, il Barcellona ha raggiunto un nuovo obbiettivo: il ritorno alla regola 1:1 della Liga e la stabilizzazione del rating creditizio. La regola permetterebbe infatti al club di operare sul mercato senza le limitazioni che aveva dovuto affrontare negli ultimi anni.