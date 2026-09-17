Il maxi piano del Barcellona: ricavi a quota 1,5 miliardi entro il 2030/31

Il Barcellona continua a puntare in alto, anche fuori dal campo. L’obbiettivo del club catalano nei prossimi anni – secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo – è di avvicinarsi alla cifra record di 1,5 miliardi di euro di ricavi entro la stagione 2030/31, quella che coinciderà con l’ultimo mandato di Joan Laporta.
A spingere maggiormente il fatturato della società catalana sarà soprattutto il pieno utilizzo del Spotify Camp Nou, tornato a disposizione dopo la mastodontica opera di riqualificazione. Inoltre, ulteriori ricavi previsti sono legati ad attività commerciali e merchandising. «Con lo stadio pienamente operativo, genereremo profitti. Ora, con lo stadio in costruzione, la grande sfida è raggiungere il punto di pareggio», ha ammesso il dirigente Sergio Serrano in conferenza stampa.
Il Barcellona ha già superato nella scorsa stagione il miliardo di ricavi, nonostante il ritorno al Camp Nou sia stato solamente parziale. Serrano si ritiene soddisfatto del risultato, anche considerando il superamento dei 994 milioni registrati nella stagione 2024/25. Il dirigente ha inoltre annunciato la riapertura parziale della terza tribuna per il primo trimestre del 2027.
Gli obbiettivi della squadra non sono soltanto sul campo. Il club punta per la stagione 2026/27 ad ottenere 1,195 miliardi di euro di ricavi, cifra considerata dal club uno scenario “prudente”. Il Camp Nou dovrebbe contribuire con 285 milioni di euro, mentre i ricavi televisivi sono stimati in 247 milioni. A crescere maggiormente sarà invece l’area commerciale, con un obiettivo di 577 milioni di euro, il 10% in più rispetto alla stagione precedente. La crescita nel commerciale è legata anche agli investimenti nel merchandising, con nuovi negozi e una maggiore integrazione di professionisti già presenti nell’organizzazione.
Per quanto riguarda gli stipendi dei giocatori, per questa stagione ci sarà un aumento significativo pari all’11%. Gli stipendi passeranno quindi da 571 milioni nel 2025/26 a 636 milioni nel 2026/27. Gli stipendi invece da non giocatori, si alzeranno di 10 milioni, arrivando a 39 milioni di euro. Sul fronte del Fair Play Finanziario interno, il Barcellona ha raggiunto un nuovo obbiettivo: il ritorno alla regola 1:1 della Liga e la stabilizzazione del rating creditizio. La regola permetterebbe infatti al club di operare sul mercato senza le limitazioni che aveva dovuto affrontare negli ultimi anni.
Il Barcellona deve però ancora affrontare dei problemi finanziari, legati soprattutto al progetto Espai Barça. Il debito finanziario totale ammonta a 2,68 miliardi di euro, di cui 1,8 miliardi sono destinati al finanziamento dei lavori dello stadio, oltre a 710 milioni alle emissioni obbligazionarie e altri 170 milioni a debiti di altra natura.
L’obbiettivo della società catalana rimane quindi quello di sfruttare il ritorno al Camp Nou per generare sempre più ricavi, arrivando a 1,5 miliardi di euro di fatturato. Lo stesso Serrano ha analizzato la situazione, ammettendo che «sarà sempre una sfida», ma il Barcellona punta a mantenere l’equilibrio tra crescita dei ricavi, costi della rosa e rispetto dei parametri economici prestabiliti.