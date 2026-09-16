Il caso Calhanoglu trapianto di capelli: la verità

Tra web e spogliatoi continuava a girare il gossip che il calciatore dell’Inter Calhanoglu potesse essersi sottoposto a un trapianto di capelli . Infatti delle foto antecedenti all’estate, mostravano che la sua attaccatura a livello frontale si stava diradando, poco a poco. A mettere fine alle voci di corridoio e ai dubbi è stato lo stesso calciatore, che ha confermato , in un’intervista alla Gazzetta dello Sport a fine agosto 2026, che il Calhanoglu trapianto capelli è vero : infatti per la sua stempiatura si è sottoposto a un trapianto capelli Turchia .

Dopo il derby con il Milan il calciatore 32enne aveva confessato alla stampa che i suoi compagni di spogliatoio erano soliti prenderlo in giro per i suoi capelli e per la stempiatura accentuata: questo andava a inficiare la sua autostima. A postumi Calhanoglu dichiara che, dopo aver fatto questa scelta, si sente meglio. Il suo percorso verso la risoluzione finale non è terminato. Infatti, il Calhanoglu trapianto è avvenuto di recente e bisogna considerare il fatto che la soluzione definitiva di un trapianto capelli non è una volta usciti dalla sala operatoria, ma è il risultato di tutto un percorso di crescita naturale del bulbo pilifero. Questo ha un completamento effettivo dopo 12 / 18 mesi.

I costi del trapianto di capelli a Istanbul e le tecniche usate

La Turchia sta diventando una delle mete sempre più gettonate per il trapianto capelli Istanbul, non solo fra i calciatori ma anche fra i pazienti: questo è dovuto a una serie di aspetti che vanno a soddisfare varie esigenze. Prima di tutto il costo trapianto capelli Turchia è vantaggioso rispetto ad altre mete internazionali come Italia e Stati Uniti, arrivando a una incidenza fino al 70% in meno a pari prestazioni.

Se i costi trapianto capelli non sono un problema per il calciatore, possono esserlo per altri pazienti, che trovano in Turchia una soluzione agevole. Ciò è possibile grazie a una serie di fattori legati anche all’economia del paese. Infatti, bisogna ricordare che per i pazienti che provengono da paesi dove la moneta sia l’euro e il dollaro c’è un cambio favorevole con la lira turca.

Inoltre, il costo della vita in Turchia è più basso e questo implica che possono permettersi di fare dei preventivi più vantaggiosi. In aggiunta, il governo turco partecipa attivamente allo sviluppo del business delle cliniche specializzate in tricologia, in quanto sono una voce attiva in bilancio. Uno degli aspetti che influenza e potrebbe aver influenzato la scelta del calciatore più che i prezzi trapianto capelli è il fatto che vengano adottate tecniche all’avanguardia: il governo turco promuove la costante formazione dei chirurghi turchi, affinché possano utilizzare sempre nuove tecnologie.

Le due tecniche trapianto capelli più diffuse oggi nelle cliniche turche sono la FUE e la DHI. La FUE è una tecnica che preleva follicolo per follicolo, lo ottimizza e lo impianta nell’area da trattare. La sua evoluzione è la DHI, che permette il passaggio dall’area donatrice a quella da trattare in un unico passaggio. Questo è possibile grazie all’utilizzo dell’implanter pen: questo strumento conserva il bulbo in una guaina proteggendolo da agenti esterni.

Il Calhanoglu trapianto è stato effettuato con la DHI Sapphire che è l’evoluzione della precedente tecnica: viene svolta dal Dr. Levent Acar in Cosmedica, presente da oltre 20 anni con 16.000 interventi di successo alle spalle. La differenza con la classica DHI è nella parte dell’incisione sul cuoio capelluto, dove vengono utilizzate delle lame in zaffiro. Questa tipologia di bisturi è ad alta precisione e quindi crea delle incisioni più precise e meno invasive.

L’efficacia del trapianto di capelli e il caso Calhanoglu

Nonostante i costi del trapianto capelli Turchia siano inferiori rispetto ad altri paesi, il calciatore dell’Inter non ha reso noto quello che ha pagato. Bisogna infatti pensare che il costo finale dipenda dalla grandezza dell’area da trattare, dal numero di innesti, da eventuali procedimenti aggiuntivi che possano andare a migliorare l’efficacia trapianto capelli in fase preliminare o in fase di guarigione quali: il PRP, le cellule staminali o l’utilizzo di esosomi. Di solito nel prezzo del preventivo è compresa tutta l’assistenza post operatoria ma è sempre bene verificare. La fase del preventivo è la più delicata in quanto si devono capire tutti i costi e i servizi in essi inclusi.

In una fase di ricerca preliminare è comune cercare foto di testimonianze trapianto capelli con trapianto di capelli prima e dopo sulle gallerie delle varie cliniche: bisogna tenere in conto che ogni paziente è un caso a sé per cui le foto sono solo spunti dimostrativi. La clinica in fase preliminare è in grado di dare un quadro esaustivo di quello che può essere il risultato.

Quello che si raggiunge alla fine è anche dato dall’impegno da parte del paziente nella cura post trapianto capelli. Se infatti la qualità dell’intervento dipende dalla bravura del chirurgo, la velocità e ottimizzazione della guarigione dipende anche dal paziente.

Ognuno viene assistito dalla clinica in fase post operatoria ma è compito del paziente di contro seguire in maniera costante le routine o le cure farmacologiche che gli vengono assegnate, per ottenere il miglior trapianto capelli. La clinica le cambierà nel corso dei mesi. Calhanoglu si è sottoposto all’intervento in agosto e in questo momento si trova nella prima fase di guarigione. Il risultato finale sarà tra qualche mese, poiché il percorso post trapianto dura dai 12 ai 18 mesi. Calhanoglu sfoggerà una chioma folta la prossima stagione calcistica.

Cosa resta del caso

Il trapianto Calhanoglu non ha fermato il discorso sul campo ma si è sviluppato in tutti i commenti dei fan e non, sul web. Infatti tutti sostengono il calciatore dopo le battutine ricevute negli spogliatoi, le voci di corridoio e i pettegolezzi. Ammettere pubblicamente di essersi sottoposto a un intervento così personale è stato per molti dimostrazione di trasparenza e umanità. Proprio di fronte al suo “problema”, all’umanità e semplicità con cui l’ha esposto, Calhanoglu è diventato un esempio da seguire per chi soffre di calvizie spronando a risolvere la situazione e arrivare a ciò che si desidera essere.